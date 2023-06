﻿Überregionale Strahlkraft: Tanztheater „Baobab“ in der Eisfabrik

Hannover. Das Knirschen und Knacken von Holz ertönt in der Dunkelheit. Eine schwach beleuchtete einzelne Gestalt kauert in der Mitte der Bühne. Lange, faserige Seile fallen von ihr ab und werden immer länger, je weiter sie in die Schatten zurückweicht. Die Wurzeln wachsen.

In der Produktion „Baobab“ in der Eisfabrik formen drei Darstellerinnen in einer zeitgenössischen Choreografie tanzend die Wurzeln des afrikanischen Baobab-Baumes. Sie bäumen sich auf, fallen in sich zusammen und verwachsen immer wieder zu einem menschlichen Wurzelgeflecht. Jeder Körperteil wird genutzt, selbst die Zehen verwandeln sich zu einzelnen Zweigen.

Erste große Produktion von Alma Edelstein

„Baobab“ ist die erste abendfüllende Produktion der gebürtigen Argentinierin Alma Edelstein und ihrer fast ausschließlich aus Frauen bestehenden Gruppe „Edel Feinsilber Dance Company“. Die Vorstellung ist inspiriert von den afrikanischen Legenden rund um den Baobab-Baum – demnach war dieser zu arrogant, und so haben die Götter ihn zur Strafe verkehrt herum eingepflanzt, sodass seine Wurzeln in den Himmel ragen mussten.

In ihrer Choreografie verarbeitet Edelstein Themen wie Migration, Herkunft, Entwurzelung und territoriale Konflikte. Die Tänzerinnen werden während der Vorstellung immer wieder voneinander getrennt, manchmal geschieht dies freiwillig, manchmal unter Zwang. Dabei werden große Gefühle wie Angst, Einsamkeit aber auch Aufregung und Neugier ausgelöst und unterschiedliche Wechselspiele in der Gruppendynamik dargestellt: Harmonie und Disharmonie, Kommen und Gehen, Ausschließen und Verbinden. So ist „Baobab“ eine gelungene und kunstvolle Interpretation aktueller Themen.

Gruppendynamik: Szene aus „Baobab“ in der Eisfabrik. © Quelle: Pietro Jorge

Mehr Geld für die Eisfabrik

Nach Einschätzung der Stadt hat sich die Eisfabrik in den vergangenen Jahren im Bereich Tanz und Performance zu einem Spielort mit überregionaler Strahlkraft entwickelt. Um diese Position erhalten und ausbauen zu können, wurde gerade eine Erhöhung der jährlichen Zuwendung um 30.000 Euro auf insgesamt 235.000 Euro für das Haus beschlossen.

Für „Baobab“ ist wieder zu sehen am Freitag 23. Juni, und am Sonnabend, 24. Juni, jeweils um 20 Uhr. Karten gibt es online unter https://commedia-futura.de und an der Abendkasse.

