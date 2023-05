﻿Nacktes Gefühl: Barbara Hannigan und „Sons of Sissy“ in Herrenhausen

Hannover. Es fällt schwer, bei diesen Klängen nicht zu lächeln. Die vier Männer, die auf ihren Instrumenten eine freundliche alpenländische Volksmusik anstimmen, sorgen sofort für gute Laune in der ausverkauften Orangerie. Die warmen Terzen in der Reigenmelodie, die hüpfenden Nachschläge: All das klingt wunderbar vertraut auch für Menschen, die in nördlicheren Gefilden aufgewachsen sind. Doch als nach kurzer Zeit der Akkordeonspieler anfängt, rasant um seine eigene Achse zu kreiseln, ahnt man, dass die Dinge hier bald überdreht werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Sons of Sissy“ ist der schöne Titel eines klugen, unterhaltsamen und überraschenden Tanzstücks, das nun bei den Kunstfestspielen Herrenhausen zu sehen war und das so gar nichts mit Heimatfilm und Musikantenstadl zu tun hat. Der Wiener Choreograf und Performer Simon Mayer zielt damit nicht auf eine Parodie der vielen Klischees von Volkstümlichkeit. Er startet mit seinen drei Kollegen vielmehr eine Tiefenbohrung ins Heimatgefühl.

Die nackten „Sons of Sissy“

Dabei geht es nicht immer gemütlich zu. Die Musik hängt immer wieder in einem einzigen langen Ton fest oder ist ganz auf das rhythmische Stampfen reduziert, das dem Abend den Takt gibt. Der nur kurz putzige Volkstanz erzählt in einzelne Bewegungen zergliedert davon, wie Nähe und Distanz eine Gesellschaft prägen und den Einzelnen halten, aber auch ausstoßen können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Verstärkt wird der Eindruck einer kollektiven Psychoanalyse, als die Performer ihre Kleidung ablegen und das Spiel nackt fortsetzen. Das eben noch lustige Schuhplattlern wird dabei zu einer schmerzhaft klatschenden Angelegenheit. Die Nacktheit intensiviert das Gefühl der Besonderheit, wenn zwei Männer miteinander tanzen oder sich sogar noch näher kommen, was im Volkstanz noch immer nicht vorgesehen ist.

Die Kunst der Gestaltung: Barbara Hannigan und das JACK Quartet in der Galerie Herrenhausen. © Quelle: Helge Krückeberg

Gleichzeitig verleiht die Abwesenheit von Trachten (und aller anderen Kleidung) den szenischen Aktionen etwas Allgemeingültiges. Die „Sons of Sissy“ sind nicht aufs alpine Dorfidyll festgelegt: Sie sind urtümliche Weltbürger, die sich auch nicht von den Grenzen einer Bühne einengen lassen. Immer wieder sprengen die Performer die imaginäre vierte Wand zum Publikum und laufen lärmend durch den ganzen Saal. Es geht um alle und alles – und entsprechend groß ist am Ende der Applaus.

Barbara Hannigan singt John Zorn

Fast noch euphorischer geht es in der benachbarten, bei Weitem nicht ausverkauften Galerie zu, wo die kanadische Sängerin (und Dirigentin) Barbara Hannigan für zwei Abende zu Gast war. Hannigan ist längst weltweit auf den größten Bühnen zu Hause. Dass sie nun mit gleich zwei Programmen in vergleichsweise kleinem Rahmen in Hannover zu erleben war, ist dem direkten Draht zu Kunstfestspiel-Intendant Ingo Metzmacher zu verdanken, der mit ihr zuletzt an der Pariser Oper zusammengearbeitet hat.

Der Kunstfestspiele-Tag Am Sonntag, 21. Mai, bieten die Kunstfestspiele zwischen 14 und 23 Uhr zahlreiche kürzere Produktionen für die ganze Familie in Orangerie und Galerie, im Großen Garten und im Ehrenhof in Herrenhausen an. Zum gehören etwas Konzerte mit dem Babylon Orchestra, eine Choreografie mit Gartenarchitektur und Zirkustheater mit Jonglage. Der Eintritt zu den Veranstaltungen kostet jeweils 5 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Barbara Hannigan © Quelle: Helge Krückeberg

In Herrenhausen präsentiert Hannigan gemeinsam mit den Streichern des US-amerikanischen JACK Quartets und dem Pianisten Stephen Gosling Musik von John Zorn. Der New Yorker Komponist hat ein so weites stilistisches Spektrum, wie es in Europa kaum vorstellbar ist. Seine Musik ist ungeheuer schnell und verdichtet ganz unterschiedliche Einflüsse wie Beethoven, Speed Metal, Jazz und vieles mehr. Vor allem in seinen Streichquartetten entladen sich die Anklänge immer wieder wie Blitze. Das JACK Quartet verschiebt dabei in atemberaubender Präzision die Grenzen dessen, was als technisch möglich gelten kann.

Lesen Sie auch

Das gilt auch für die Sopranistin Hannigan, die schwebend leichte Kantilenen genauso selbstverständlich zum Klingen bringt wie aberwitzige atonale Koloraturen. Vor allem aber erweist sich Hannigan als Ausdrucksvirtuosin, die wunderbar die vielen funkelnden Wendungen in Zorns Musik hörbar machen kann. Ihre Stimme, die scheinbar alles vermag, ist ein Ereignis, und doch geht es nie um vokale Zurschaustellung. Mit ihrem Gesang verkörpert Hannigan eine Musik, die fremd und schillernd, herausfordernd, betörend und überrumpelnd sein kann. Es braucht ein Festival wie die Kunstfestspiele, um so etwas in Hannover zu erleben.