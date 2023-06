﻿Barbara Koerppen stirbt im Alter von 93 Jahren

Hannover. Sie hat ihren Mann um nicht einmal ein Jahr überlebt: Vor elf Monaten erlag der Komponist Alfred Koerppen im Alter von 95 Jahren einer kurzen, schweren Krankheit. In der vergangenen Woche ist nun seine Witwe Barbara Koerppen in Burgdorf gestorben. Sie wurde 93 Jahre alt.

Barbara Koerppen war die wohl wichtigste Förderin ihres Mannes, den sie auch privat stets nur mit dem gemeinsamen Nachnamen anredete – ein echter Komponist hat vielleicht keinen Vornamen. Sie hat die Reinschrift seiner Partituren übernommen und sich um fast alle praktischen Dinge rund um die Aufführungen seiner Werke gekümmert.

Doch Barbara Koerppen war viel mehr als die Ehefrau eines Komponisten. Sie selbst hat die Musikszene mit ihrer Offenheit, ihrer Disziplin und ihrem zugewandten Wesen weit über ihren hannoverschen Wirkungskreis hinaus geprägt. Als Geigenprofessorin an der Musikhochschule war sie Vorbild und Mentorin für Generationen von Musikerinnen und Musikern. Sie war Mitgründerin des heutigen Jungen Sinfonieorchesters Hannover und lange ein sehr aktives Mitglied der Kammermusikgemeinde.

Koerppen-Festival im Pavillon

Das Sinfoniekonzert beim Koerppen-Festival am 25. Juni im Pavillon und das Koerppen-Programm von hannoverschen Chören am 5. Juli wird nun auch dem Gedenken an Barbara Koerppen gewidmet sein.

