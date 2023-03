﻿Vorwiegend heiter: Bastian Bielendorfer im Theater am Aegi

Satz für Satz ausuferndes Gelächter: Comedian Bastian Bielendorfer begeistert das Publikum im ausverkauften Theater am Aegi mit absurd-witzigen Alltagsgeschichten.

„Mr. Boombasti“: Comedian Bastian Bielendorfer im Theater am Aegi.

Hannover. Trotz streikbedingt ausbleibenden Bus- und Bahnverkehrs ist das Theater am Aegi bis auf die letzten Plätze gefüllt, als Bastian Bielendorfer alias „Mr. Boombasti“ die Bühne betritt. Es ist eine von über 50 Stationen seiner laufenden „Mr. Boombasti – In seiner Welt ein Superheld“-Tour.

Das Programm beginnt mit einigen Einblicken in die Fernsehshow „Let’s Dance“. Die Erzählungen und Gags hierzu wirken aber etwas mühsam. Den Großteil des Publikums scheint „Mr. Boombasti“ jedoch schon vor der Show auf seiner Seite zu haben. Auf die Frage jedenfalls, wer einen seiner beiden Podcasts kenne, geht jeweils tosender Applaus durch den Saal, und nicht wenige Zuschauer scheinen als eingefleischte Fans des multimedial erfolgreichen Entertainers hier zu sein, der aus Günter Jauchs Quizstuhl heraus zum Buchautoren und später zum Comedian wurde.

Kumpelhaft komisch

Etwas ungewöhnlich wirkt es, als der gebürtige Gelsenkirchener sein Tablet zückt, um unter Zuhilfenahme des digitalen Textes eine Geschichte vorzutragen. Umso pointierter gelingen ihm hier jedoch insgesamt dreimal über den Abend Erzählungen, die Satz für Satz ausuferndes Gelächter im Theatersaal zur Folge haben. Ausgesprochen detailreich karikiert er in seinen Geschichten verschiedenste Phänotypen von Menschen, die in den absurden Situationen kaum mehr tun müssen, als eben sie selbst zu sein – was sehr komisch ist.

Auf der Bühne eine durchaus präsente Erscheinung: Bastian Bielendorfer © Quelle: Ilona Hottmann

Situationen wie etwa die der traurigsten Silvesterparty aller Zeiten im Kreise von bürgerlichen Ökoeltern, deren Kinder merkwürdige Namen tragen und die sich beim Raclette zwischen alkoholfreiem Sekt und Hagebuttentee entscheiden. Auch die nicht enden wollende Autofahrt mit dem Lehrer-Hippie Vater sorgt durchgehend für Gelächter im Saal.

Bielendorfs Witze zielen oft unter die Gürtellinie. Er feiert den Fäkalhumor, aber die Sache bleibt vorwiegend heiter, denn aus Bielendorfers Mund wirkt alles auf eine harmlose, beinahe kumpelhafte Art und Weise komisch.