﻿Und sonst? Was Bayreuth neben den Aufführungen im Festspielhaus noch zu bieten hat

Oper für Kinder, Open-Air-Konzerte, Spaziergang und Demo: In Bayreuth ist auch rund um die Aufführungen im Festspielhaus einiges los.

Bayreuth. Am Dienstag hebt sich im Bayreuther Festspielhaus der Vorhang für „Parsifal“. Doch die Festspiele beginnen bereits einen Tag vorher: mit einer Festspiel-Open-Air-Veranstaltung am Fuße des Festspielhügels. „Keine Kartenpflicht, Eintritt frei“ heißt es dazu auf der Seite der Festspiele. Markus Poschner wird das Festspiel-Orchester dirigieren, als Solistin und Solisten sind Daniela Köhler, Magnus Vigilius und Olafur Sigurdarson dabei. Einen zweiten Termin gibt es am 2. August. Das ist nicht die einzige Kulturveranstaltung in Bayreuth zur Festspielzeit. Es gibt noch mehr: