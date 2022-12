﻿Beatrice Rana spielt im Großen Sendesaal Chopin und Beethoven

Durch gezielte Schläge: Zehn Scheiben an Üstra-Haltestelle Rethen zersplittert

Einen beträchtlichen Schaden haben Unbekannte in Laatzen an der Stadtbahnhaltestelle der Linie 1 Rethen/Galgenbergweg angerichtet. Zahlreiche Glaselemente an den Wartebereichen sind zerstört – und die Reparatur wird laut der Üstra noch dauern.