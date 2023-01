﻿Wie geht’s weiter mit der Documenta?

Gut drei Monate nach dem Ende der umstrittenen „documenta fifteen“ in Kassel stehen die Strukturen der Schau auf dem Prüfstand. Der Bund will nur noch Geld geben, wenn er auch inhaltlich mitreden kann.

Veränderungen in Kassel: Am Tag nach dem Ende der „documenta fifteen“ übermalt ein Mitarbeiter einer Malerfirma die Säulen des Fridericianums.

Kassel. Bei der nächsten Documenta, die vom 12. Juni bis 19. September 2027 in Kassel stattfinden soll, soll einiges anders werden. Erstmals sollen ehemalige Künstlerische Leiter der Schau einen Vorschlag für die Zusammenstellung der Findungskommission benennen. Diese bestimmt die künstlerischen Leitungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie Documenta-Geschäftsführer Ferdinand von Saint André mitteilte, zählen zu den ehemaligen Leiterinnen und Leitern, die die Findungskommission bestimmen werden, Rudi Fuchs (Documenta 7, 1982), Catherine David (Documenta X, 1997), Roger M. Buergel (Documenta 12, 2007), Carolyn Christov-Bakargiev (Documenta 13, 2012) und Adam Szymczyk (Documenta 14, 2017). Die künstlerische Leitung der „documenta fifteen“, das Kuratorenkollektiv Ruangrupa, hatte auf eine Beteiligung verzichtet.

„Nach dem Prinzip der verteilten Verantwortungslosigkeit“

Mit dem zehnköpfigen Künstlerteam Ruangrupa hatte bei der letztjährigen Documenta zum ersten Mal ein Kollektiv die künstlerische Leitung inne – Kritiker sahen darin einen der Hauptgründe für die Geschehnisse. Ministerin Dorn etwa hatte der Gruppe vorgeworfen „nach dem Prinzip der verteilten Verantwortungslosigkeit gehandelt“ zu haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schon im Vorfeld der „documenta fifteen“ waren Stimmen laut geworden, die dem indonesischen Kuratorenkollektiv Ruangrupa und einigen Künstlern eine Nähe zur anti-israelischen Boykottbewegung BDS vorwarfen. Kurz nach der Eröffnung der Schau Mitte Juni wurde eine Arbeit mit antisemitischer Bildsprache entdeckt und abgehängt. Später lösten weitere Werke scharfe Kritik und Forderungen nach einem Abbruch der Ausstellung aus.

Auf Konfrontationskurs mit Roth

Die Vorwürfe brachten den Aufsichtsratsvorsitzenden der Documenta, Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD), seine Stellvertreterin, Hessens Kunstministerin Angela Dorn, sowie Kulturstaatsministerin Claudia Roth (beide Grüne) in Bedrängnis, die Documenta-Generaldirektorin Sabine Schormann gar zu Fall. Sie legte ihr Amt einen Monat nach Beginn der Schau nieder. Als Reaktion auf die Vorfälle beriefen die Gesellschafter der Documenta, die Stadt Kassel und das Land Hessen, ein Expertengremium zur Aufarbeitung. Dessen Abschlussbericht wird Ende Januar erwartet.

Im Zuge des Eklats waren Rufe nach einer tiefgreifenden Strukturreform der Documenta laut geworden. Kulturstaatsministerin Roth hatte mehr Einfluss des Bundes auf die Ausstellung gefordert. Sie drohte, andernfalls den Geldhahn zuzudrehen. Der Bund hatte sich 2018 aus dem Aufsichtsrat zurückgezogen, die Ausstellung aber weiterhin mit 3,5 Millionen Euro gefördert. Der Aufsichtsratsvorsitzende Geselle ging daraufhin offen auf Konfrontationskurs mit Roth und kündigte an, die Stadt Kassel werde die Kunstausstellung im Zweifel allein finanzieren.

Lesen Sie auch

Die Mitglieder von Ruangrupa indes sehen die „documenta fifteen“ nicht als gescheitert an. „Dass in der Öffentlichkeit vor allem über Antisemitismus gestritten wurde, ist nichts, was ich bedaure – es ist wichtig!“, sagte Reza Afisina kürzlich im Interview der Wochenzeitung „Die Zeit“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es mache keinen Sinn, Kuratoren aus dem Ausland einzuladen und ihnen dann erst mal zu erklären, was gehe und was nicht, sagte sein Kollege Iswanto Hartono. „Wenn Sie auf der Documenta nur die deutsche Perspektive haben wollen, brauchen Sie keine internationalen Kuratoren zu holen. Laden Sie einfach Deutsche ein: deutsche Kuratoren, deutsche Künstler, keine Probleme, keine Diskussion. Aber wenn Sie ein internationales Format wollen, dann müssen wir diskutieren.“

Von Gerd Roth und Nicole Schippers