﻿„Eine geile Zeit“ für Fans: Ben Zucker auf Hannovers Gilde-Parkbühne

Hannover. Ben Zucker ist zurück in Hannover, und es hat nur ein knappes Jahr gedauert, bis der Musiker aus Ostdeutschland wieder auf der Open-Air-Muschel am Stadion spielt. Gut 3000 Zucker-Fans haben sich auf dem schnuckeligen Feld der Gilde-Parkbühne im Schatten der Bäume versammelt, gut gelaunt und manche schon gut gebräunt. „Heute nicht!„ heißt der Opener der Band – „Ich atme tief ein und lass alles los, sag heute mal nein“, und das dient sogleich der Standortbestimmung.

Zucker ist ein Sänger, der viel mit Ausrufezeichen arbeitet, da geht es um die persönliche Freiheit, um das Sich-nicht-kleinkriegen-lassen und um die vielen Auf und Abs, die das Leben an sich so mit sich bringt. Das hat das Publikum verstanden, da fühlen sie sich angesprochen. Und obwohl im Schlagergenre verhaftet, geht Zucker einen anderen Weg. Seinen Weg: Schon im ersten Lied gönnt sich seine Band einen Ausflug in Depeche-Mode-Gefilde: „Personal Jesus“ rocken die Gitarristen, und am Gesicht des Wahlberliners aus Ueckermünde kann man ablesen, wie sehr er die Rock’n’Roll-Standards liebt.

Kein typisches Schlagerpublikum

Zucker, im bunten Hemd und Jeanshose, ist ein Sänger, wie man ihn in Deutschland kaum mehr antrifft. Er hat die sogenannte „Röhre“, erinnert in einigen Momenten an die Granden Grönemeyer und Westernhagen, singt mit viel Druck und Reibung. Die „Winke-Winke-Arme“ in der Menge werden gleich zum dritten Lied geschwungen, doch ein typisches Schlagerpublikum ist das hier und heute nicht. Zucker ist gerne auf dem Laufsteg Richtung Fans unterwegs. Er ist ein sympathischer Typ, ein Schwiegersohn und großer Bruder in einem. „Mein Herz gehört nur dir“ hat er für seine Tochter geschrieben, das kommt hier gut an, seine Familienwerte werden sofort bestätigt und bekräftigt.

Seinen Hit „Guten Morgen Welt“ garniert die gitarrenbetonte Band mit Pharrell Williams’ „Happy“ und der „Seven Nation Army“ der White Stripes. Die Gitarristen stellen sich zum Solieren gerne auf die großen Show-Podeste, die agile Band legt sich ins Zeug, im Gleichschritt tanzen sie ihre Choreografien ab, dem Sextett mit den zwei Backgroundsängerinnen steht das Lächeln ins Gesicht geschrieben. „Verschworen“ und „Ich weiß, was ich will“, Halftime-Balladen und klassisches Poprock-Songwriting, „Was für eine geile Zeit“, singen die Fans unisono und aus vollem Herzen.

Nach den Standards nimmt die Band mit Schwung die Techno-Kurve, der „Smalltown Boy“ des 80er-Jahre Synthie-Pop-Trios Bronski Beat fällt auch hier auf fruchtbaren Boden, da strahlen nicht nur die Taschenlampen der Smartphones. Das Bad in der Menge zu „Du bist alles für mich“ krönt den emotionalen Abend; das überwiegend ältere Publikum begleitet die Zucker-Band vom Rock über den Schlager bis zum Dance bei „Mein Berlin“ in den Endspurt hinein. Das Glück ist jetzt greifbar. Ben Zucker, bürgerlich Benjamin Fritsch und 39 Jahre alt, landet zu seinen Zugaben wieder im Schlagermodus, die Ausrufe- und Fragezeichen werden erneut bemüht, mit „Wer sagt das?!“, „Na und?!„ und „Bist Du der Mensch?“, als letzte Songs, enden zwei Stunden bejubelte Schlager-Harmonie.

