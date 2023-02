﻿Benefizkonzert für die Ukraine in Hannovers Marktkirche bewegt die Besucher

Viele der Besucher waren beim bewegenden Benefizkonzert für die Ukraine in blaugelbe Fahnen gewandet: In der übervollen Marktkirche in Hannover spielten unter dem Motto „Donna nobis pacem“ Sängerinnen und Sänger aus sieben hannoverschen Chören und vier Orchestern Mozarts „Requiem“ und ukrainische Komponisten.

