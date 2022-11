﻿Schwelgerisches, Romantik und packender Beethoven für Live Music Now beim NDR

Hannover. 1977 rief der Geiger Yehudi Menuhin in England „Live Music Now“ (LMN) ins Leben. Die Organisation bringt Nachwuchstalente zu Menschen, die aufgrund ihrer Lebensumstände nicht in ein Konzert gehen können. Seit 2004 bespielt ein hannoverscher LMN-Verein Psychiatrien, Hospizen, Gefängnisse und andere Orte, an denen Live-Musik ein Licht im Alltag der Menschen wäre, sie aber verhindert sind, in ein Konzert zu gehen.

Beim Benefizkonzert für den Verein im Großen Sendesaal haben sich nun Veranstalter Pro Musica und die NDR Radiophilharmonie zusammengetan. Als Solist sang Bariton Karl Söderström eine selten gehörte Ballade von Wilhelm Stenhammer. Die Stimme des ehemaligen Stipendiaten ist gleichzeitig kräftig, filigran und voll edlen Glanzes und vermittelte eindrucksvoll den Traum von erfüllter Liebe des schwedischen Komponisten.

Packender Beethoven

Der Klang der Rebellion: Andrew Manze dirigiert die NDR Radiophilharmonie beim Benefizkonzert für Live Music Now. © Quelle: Katrin Kutter

Dieser schwelgerischen Klangreise stellte der Geiger und aktuelle Stipendiat Qingzhu Weng ein hoch virtuoses Stück gegenüber: Mit technischer Perfektion und weicher Ansprache flog er durch Henry Wieniawskis zweites Violinkonzert. Die beiden romantischen Stücke landen selten auf dem Spielplan und sind eine willkommene Abwechslung, wenn auch dem in Höchstform spielenden Weng mit dem Violinkonzert kompositorisch kaum musikalische Tiefe vergönnt war.

Diese zeigte Andrew Manze in den einrahmenden Werken Beethovens. Neben der mit großem Schwung das Konzert abschließenden siebten Sinfonie begeisterte vor allem Manzes Egmont-Ouvertüre: Die Radiophilharmonie musizierte diesen packenden Vorgeschmack auf Goethes Trauerspiel über Unrecht und Rebellion lebhaft drängend und mit feinem Gespür für die dramatischen Pausen. Zum Abschluss wurde allen Beteiligten im Stehen applaudiert.

Von Mathis Ubben