﻿Klarsichtige Zuspitzung: Benjamin von Stuckrad-Barre liest in Hannover aus „Noch wach?“

Pavillon

Bei seiner Lesung im Pavillon in Hannover erzählt Benjamin von Stuckrad-Barre von Facharbeitern in Ingolstadt und dem Abstieg von Fury in the Slaughterhouse. Doch dann kommt er mit seinem Roman „Noch wach?“ zur Sache.

