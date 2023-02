﻿Bernd Goetzke über Sinn und Unsinn von Klavierwettbewerben

Zur Person

Bernd Goetzke ist 1951 in Hannover geboren und war Schüler von Karl-Heinz Kämmerling und Arturo Benedetti Michelangeli. Ab 1982 hat er selbst als Klavierprofessor an der hannoverschen Musikhochschule gelehrt, an der er seit seiner Emeritierung noch einen Lehrauftrag hat. Er gehört zu den Juroren des des 18. Internationalen Klavierwettbewerbs der Chopin-Gesellschaft Hannover, der am Sonnabend, 25. Februar im Richard-Jakoby-Saal der Hochschule (Neues Haus 1) ausgetragen wird. Das Vorspiel ist öffentlich und beginnt um 16 Uhr.