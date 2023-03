﻿ Über die Pflege und über die Liebe: Helga Schuberts neues Buch „Der heutige Tag“

Lübeck. „,Jede Sekunde mit dir ist ein Diamant‘, sagt Derden zu mir und umarmt mich, als ich morgens in sein Zimmer und an sein Pflegebett komme. Wir sind seit 58 Jahren zusammen. Zwei alte Liebesleute. Ist es morgens oder abends, fragt er mich dann.“ Die ersten Sätze geben das Setting und den Sound vor. Wie in ihrem vorherigen autobiografischen Buch „Vom Aufstehen“, in dem Helga Schubert die schwierige Beziehung zu ihrer Mutter thematisiert, reflektiert sie ihr Leben.

Sie nimmt den Leser mit in ihr Haus in Mecklenburg, lässt ihn in ihr Schlafzimmer und ihren Wintergarten. Sie beschreibt detailliert den Tagesablauf mit ihrem schwerstkranken und dementen Mann, den sie rund um die Uhr pflegt, jedes Geräusch von ihm am Babyphon verfolgt, den Urinbeutel wechselt, ihn in den Rollstuhl hievt, wenn er ausgebüxt und gestürzt ist. Das ist ehrlich. Intim. Ungeschönt. Es handelt vom Loslassen, von Verzweiflung, Wut, Friedenschließen – und von einer sehr großen Nähe zu ihrem älteren Mann. Es ist eine Liebeserklärung.

Helga Schubert wurde 1940 in Berlin geboren. Sie studierte Psychologie und arbeitete bis 1987 als Psychotherapeutin. In den 1970er-Jahren fing sie an, Kinderbücher, Prosa und Theaterstücke sowie Hör- und Fernsehspiele zu veröffentlichen. Sie erhielt den Heinrich-Mann-Preis und die Ehrendoktorwürde der Purdue University. Während der Wende 1989 engagierte sie sich im Neuen Forum und war bis März 1990 parteilose Pressesprecherin des Zentralen Runden Tisches in Ost-Berlin. Sie zog sich aus der literarischen Öffentlichkeit zurück, bis sie 2020 mit der Geschichte „Vom Aufstehen“ den Ingeborg-Bachmann-Preis gewann.

Verletzungen, Zumutungen, Verzweiflung

„Der heutige Tag“ ist wieder ein sehr autobiografisches Buch. In Alltagsbeschreibungen, Reflexionen über Leben und Tod, Erzählungen aus dem dörflichen Umfeld und Erinnerungen an die die DDR-Zeit („Diktatur der Gartenzwerge“) komponiert sie einen klugen Roman über ein Thema, das über das Private hinausweist und Millionen Familien umtreibt: die Pflege der Angehörigen zu Hause. Dazu gehören Begegnungen mit liebevollen Pflegerinnen und Hospizhelfern, die Verletzungen und Zumutungen, die Verzweiflung auch. Es ist kein Lamento – Helga Schubert ist Psychologin und hat als Therapeutin gearbeitet, das spürt man man, ebenso wie ihren tiefen christlichen Glauben.

Ein literarisches Kleinod

Und es ist wieder ein literarisches Kleinod – klug durchkonstruiert mit klarer Sprache und treffenden Bildern. „Mit Selbstironie, aus verschiedenen Blickwinkeln, mit einem ersten Satz, der die Pointe unmerklich vorbereitet (…) Nichts Eindeutiges, Belehrendes, Aufklärerisches. Vor allem ohne Pathos“, wie sie ihren Stil einmal selbst beschrieben hat. Ein Roman für Hirn und Herz, der lange nachklingt.

Helga Schubert, „Der heutige Tag“, dtv, 272 Seiten, 24 Euro