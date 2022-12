﻿Tränen und Legenden: Beth Hart spielt im Kuppelsaal

Bei ihrem Konzert im Kuppelsaal hat US-Sängerin Beth Hart das Publikum mit einem Auftritt begeistert, der ebenso extravagant wie persönlich war.

Hannover. Punkt 20 Uhr. Das Licht im Kuppelsaal geht aus. Und die Musik an. Aber nicht von Beth Hart. Sondern von Rammstein. Und zwar aus der Konserve. Von Rammstein, der deutschen Metal-Band. Was überhaupt nicht passt zur Musik von Beth Hart, die für uramerikanischen Rock mit Vitaminzufuhr aus Blues, Soul und Jazz steht. Wenig später fängt die Band von Beth Hart an zu spielen.