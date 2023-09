﻿„Better than television“: Landerer-Company bereitet Premiere in der Eisfabrik vor

Hannover. Es sind zwei Tanztheater Stücke, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Die Doppelproduktion „Better than television“ bietet zum einen ein abstraktes, futuristisches Stück, zum anderen ein humorvolles, schnelles Duo. Und trotzdem gehören die beiden Stücke zusammen. Ihre szenische Inszenierung erinnert an TV-Formate – nur besser, wie der Titel beteuert.

Die beiden jungen Choreografen sind Teil der Landerer Company. Gegründet wurde diese 2012, von dem Tänzer und Choreografen Felix Landerer. Zur Premiere, am 07. September, übernehmen seine Companymitglieder Anila Mazhari und Aron Nowak die Choreografien auf der Bühne in der Eisfabrik.

Ein stummer Schrei, aus Angst vor einer digitalen Zukunft

Mazahri schafft dabei ein 40-minütiges, abstraktes Stück. Inspiriert habe sie die rasante Digitalisierung der letzten Jahrzehnte. „Je mehr Zeit ich auf Social Media verbringe, umso dumpfer und surrealer erscheint mir danach in die echte Welt“, erklärt die Choreografin. Die Angst vor der Technologisierung der Zukunft fühle sich an wie der Versuch, in einem Albtraum zu schreien: ein Schrei, der nur in einem Flüstern endet.

Aus diesem Gefühl leitet sich der Titel „The future is like whisper yelling“ ab. Mazahri schafft eine dunkle Szenerie: Die Bühne und die Wände sind mit blauem Teppich bedeckt, auch die Tänzer tragen ausschließlich Blau. Sie scheinen abwesend, nebeneinander und nicht miteinander zu tanzen.

Eine tragikomische Arbeitsplatzbegegnung: Szene aus „Bragging brokers broken brothers“ von Aron Nowak mit Félix Bossard (links) und Luigi Sardone © Quelle: Pietro Jorge

Weltpolitisches, verpackt in leichter Kost

Das zweite Stück „Bragging brokers broken brothers“ bietet einen klaren Kontrast. Auf rasante, tragikomische Weise zeigt Choreograf Aron Nowak in seinem Debütduo die Begegnung zweier neuer Arbeitskollegen. Das Stück lebt von den teilweise komischen Interaktionen und Dialogen der zwei Tänzer.

„Ich wollte etwas Politisches machen, verpackt in leichte Kost“, erklärt Nowak. Inspiriert habe ihn die Debattenkultur rund um den Ukraine-Krieg und Covid. Er habe das Gefühl, dass kein wirklicher Austausch mehr entstehe. Man müsse sich kompromisslos positionieren: Entweder ganz auf der einen oder der anderen Seite. Durch das Stück wolle er zeigen, wie voreingenommen wir sein könnten, und dass es oft mehr als nur eine Wahrheit gäbe. Dabei könne das Publikum sich auf leichte Unterhaltung freuen, egal ob mit, oder ohne tiefere Bedeutung.

Die Premiere von „Better than television“ findet am 7. September um 20 Uhr in der Eisfabrik statt. Weitere Vorstellungszeiten und Tickets finden Sie auf der Website der Eisfabrik unter www.eisfabrik.com.

