﻿Trauer um John Henry – Bildhauer stirbt mit 79 Jahren

Er schuf die Mikado-Skulptur am Königsworther Platz: Der amerikanische Bildhauer John Henry ist mit 79 Jahren gestorben. Seine „Symphony in Red“ setzt seit dem Expo-Jahr 2000 den Schlusspunkt der „Skulpturenmeile“ in Hannover.

Hannover. Seine Kunst wird täglich von Tausenden wahrgenommen: John Henry, der Schöpfer der „Symphony in Red“, der markanten Mikado-Skulptur auf dem Königworther Platz, ist im Alter von 79 Jahren in seinem Haus in Brooksville in Florida gestorben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Trauer auch bei Galerist Robert Simon, der die Stahlkunst für Hannover realisiert hat: „Er war ein großer Künstler und war begeistert von dem Standort seiner Skulptur mitten im Lärm der Stadt“. Anfangs sei John Henry skeptisch gewesen, ob sich die Stadt trauen würde, dieses Werk an einem so stark frequentierten Ort aufzustellen, an dem täglich dichter Verkehr in mehrere Richtungen vorbeirollt.

„Symphony in Red“ ist 13,5 Tonnen schwer

Gut 75.000 Menschen passieren täglich die 17 Meter hohe, 18 Meter breite und 13,5 Tonnen schwere Skulptur, die im Expo-Jahr 2000 im Eingangsbereich der Stadt aufgestellt wurde. Ein Ort, der gleichzeitig das Ende der „Skulpturenmeile“ entlang des Hohen Ufers bildet. „Diesen markanten Schlusspunkt wollte ich setzten“, so Robert Simon, der erste Arbeiten von John Henry 1988 auf einer Kunstmesse in Chicago gesehen hatte und spontan begeistert war.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nur wie finanzieren? In Gesprächen mit Henrys Galeristen ging es gleich in den Millionen-Dollar-Bereich. Unmöglich, deshalb wurde die Skulptur auch nicht in den USA gefertigt, sondern in Warnemünde auf der Meyer-Werft. Die Salzgitter AG sponserte den Stahl und die Continental AG, Anlieger am Königsworther Platz, beteiligte sich ebenfalls.

John Henrys Besuche in Hannover

Und mit John Henry wurde man bei einem Besuch in Hannover einig. Robert Simon ist noch heute stolz darauf, „dass Bar- und Sachmittel nicht die Halbmillionen-Marge überschritten haben und an der Skulptur niemand einen Pfennig verdient hat“. In D-Mark-Zeiten wohl gemerkt!

Der Bau war nicht so einfach, erinnert sich der hannoversche Stahlbildhauer Hartmut Stielow, der mit seiner Kompetenz für die Realisierung und den Aufbau der Stahlkonstruktion gewonnen wurde. „Eine Schwierigkeit war die korrekte Umrechnung der amerikanischen Maßangaben, vieles war beispielsweise nur in Inches vorgegeben.“

Auf der Baumstelle am Königsworther Platz: Bildhauer John Henry (von links), Bildhauer Hartmut Stielow und Galerist Robert Simon. © Quelle: Karin Blüher

Lack schützt das markante Rot

Die „Symphony in Red“, unter anderem finanziert von der Lotto-Stiftung, gehört mittlerweile der Stadt, die damit auch die Verantwortung für das markante Rot übernommen hat, das typisch für dieses Kunstwerk ist. Alle paar Jahre muss es aufgefrischt werden – zuletzt gab es einen besonderen Lacküberzug, der das Rot haltbarer macht

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

John Henry gehört zu den bedeutendsten Stahlbildhauern. Was seine Arbeiten – auf dem Flughafen in Anchorage oder inmitten von Wolkenkratzern in diversen amerikanischen Großstädten – gemeinsam haben: Sie dehnen ihre Stahlbalken gewaltig aus, wirken jedoch extrem leicht und sind selbst durchsichtig. Also ideal für eine Situation inmitten eines kaum je versiegenden Verkehrsflusses – wie eben am Königsworther Platz.

Von Henning Queren