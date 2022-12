﻿Lust aufs Durchdrehen: Billy Talent in der ausverkauften Swiss-Life-Hall

Hannover. Es gibt eine Lernkurve. Das erste Moshpit entsteht von selbst. Aber die erste der beiden Vorbands von Billy Talent, Pabst, inszeniert in der Swiss-Life-Hall eine Wall of Death, das Publikum rennt ausgelassen aufeinander zu, Brillen, Schuhe und Handys werden bei der Aktion verloren und – mit Hilfe der Band – wiedergefunden. „Passt auf eure Sachen auf“, sagt der Sänger Erik Heise, „bei Billy Talent wird es gleich noch heftiger.“ Die zweite der Vorbands, Frank Turner and the Sleeping Souls, lässt das Publikum in einem Circle Pit umeinander rotieren, die ersten paar Menschen werden übers Publikum gehoben.

Wogen, hüpfen, ineinander laufen

Schon bei den Vorbands hat das Publikum also Lust aufs Konzert und vor allem aufs Durchdrehen. Und, selbstverständlich: Das bei den Vorbands Gelernte wendet das Publikum bei Billy Talent ausgiebig an – man läuft aufeinander zu, rotiert umeinander, verliert sich im Chaos der Moshpits, lässt sich auf Händen bis zum Graben tragen. Mit „Devil in a Midnight Mass“ am Anfang, „Red Flag“ am Ende und „Fallen Leaves“ als Höhepunkt in der Mitte feuert die Band aber auch eine Setlist ab, die das Publikum kaum zur Ruhe kommen lässt. Wenn es nicht gerade ineinander läuft, wogt und hüpft es selig vor sich hin.

Sänger Benjamin Kowalewicz achtet dabei auf seine Fans: Immer wieder soll das Publikum einen Schritt zurück gehen, „An all die großen, starken Typen, die nur darauf aus sind, Menschen zu verletzten: Wir wollen euch hier nicht“, sagt er einmal. Betreutes Ausrasten also.

Konzertprofis auf der Bühne treffen auf Konzertprofis vor der Bühne: Das Publikum in der Swiss-Life-Hall.

Mit „Crisis of Faith“ hat die kanadische Band dabei ihr siebtes Album – und das erste seit 2016 – dabei. Fünf Songs davon spielt die Band während des anderthalbstündigen Konzerts. Viel Drumherum gibt es dabei nicht: Ein paar große Bildschirme stehen im Hintergrund der Bühne, auf denen immer wieder zu den Songs passende Grafiken laufen, aber das ist auch schon aus Aufsehenerregendste.

Die mehr als 20 Songs des Abends gehen meist nahtlos ineinander über. Kowalewicz fordert vom Publikum gegenseitige Liebe, Toleranz und Emphatie ein, ist aber ansonsten kein großer Redner, muss er auch nicht sein, das Publikum weiß, was es zu tun hat, und braucht keine weiteren Anweisungen: Konzertprofis auf der Bühne treffen auf Konzertprofis vor der Bühne, die Rollen sind klar, und für alle, die nicht wissen, was zu tun ist, haben die Vorbands ja vorher nochmal alles erklärt.

Swiss Life Hall: Billy Talent.

Und so zimmert die Band – allen voran der durchgeschwitze, aber immer stabil frisierte Gitarrist Ian D’Sa – fröhlich einen Partysoundtrack dahin, der nicht nur vor der Bühne, sondern bis in die letzten Reihen und auf die Sitzplätze wirkt, die seit dem ersten Song aber sowieso keine Sitzplätze mehr sind.

Von Jan Fischer