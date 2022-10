﻿Steile Karrieren im Mittelalter: Wie Kirchenmänner aus Hannover einst Bischöfe wurden

Hannover. Hannover war eine bescheidene Landstadt. Alles andere als ein Karrieresprungbrett. Trotzdem gelang Dietrich Reseler, der hier aufgewachsen war und in Bologna studiert hatte, ein steiler Aufstieg: Papst Johannes XXIII. machte ihn 1413 gar zum Bischof im reichen Dorpat, dem heutigen Tartu in Estland. Er war „der erste Hannoveraner auf einem Bischofsthron“, wie Brigide Schwarz schreibt.

Die 2019 verstorbene Historikerin hat für ihr jetzt erschienenes, 572 Seiten starkes Buch „Alle Wege führen über Rom“ die Beziehungsgeflechte von Klerikern aus Hannover im späten Mittelalter unter die Lupe genommen. Tief hat sie für das kenntnisreiche und detailsatte Werk in römischen und hannoverschen Archiven geforscht und herausgearbeitet, dass Netzwerke schon damals nicht hinderlich waren, um Pfründe zu ergattern.

Aufstieg in der Kirche

Die Ständegesellschaft bot talentierten Bürgerssöhnen damals kaum Aufstiegsmöglichkeiten; der Adel besetzte hohe Posten gewissermaßen qua Geburt. Die Kirche bot da noch am ehesten Karrierechancen für jene, die diese zu nutzen wussten.

Kleriker aus Hannover avancierten damals zu Bischöfen in Dorpat, Lübeck und Ösel, oder sie besetzten andere wichtige Positionen in der Kirche. Teils suchten die Männer die Nähe zum päpstlichen Hof, um sich für wichtige Ämter ins Gespräch zu bringen, und sie bildeten gezielt Seilschaften, um sich gegenseitig zu fördern. Akribisch hat Brigide Schwarz aufgedröselt, wie die Hannover-Connection funktionierte und so ein vergessenes Stück Geschichte neu entdeckt.

Cover © Quelle: Wallstein

Brigide Schwarz: „Alle Wege führen über Rom“. Wallstein. 572 Seiten, 49 Euro. Am 18. Oktober, 19.30 Uhr, wird das Buch in der Stadtbibliothek Hannover vorgestellt.