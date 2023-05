﻿Akrobatik und Auferstehung: Die Kunstfestspiele werden zur Zirkusmanege

Kostenfrei bis 16:03 Uhr lesen

Einzelhandel

Erinnerungen an „Wooli“: Warum Ingrid Sellmann so gern bei Woolworth in Springe gearbeitet hat

Nach 24 Jahren gibt es wieder einen Woolworth in Springe. Zwar nicht in der Kernstadt, sondern am Pfingstanger in Eldagsen. Ingrid Sellmann kennt noch den alten Laden, der 1999 an der Fünfhausenstraße seine Türen endgültig geschlossen hat. Hier berichtet sie über diese Zeit.