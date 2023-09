﻿Bjarne Mädel und Sven Stricker lesen im Theater am Aegi

Kostenfrei bis 15:25 Uhr lesen

Friesland/ Neustadt

Ein Mix aus Grün, Lila, Gelb und Rot: In einigen Teilen Niedersachsens haben Polarlichter in der Nacht zu Montag den Himmel in spektakuläre Farben getaucht. Imposante Bilder entstanden unter anderem in Friesland, aber auch in Neustadt bei Hannover.