﻿Tanz die Litschi: Blond spielt im ausverkauften Musikzentrum

Hannover. Das Lied „Thorsten“ markiert zum Einstieg des Konzerts den Standpunkt der Band: Sie lassen sich nichts von irgendjemandem sagen. „Wir sind die Formation Blond“ stellen sich die Schwestern Nina (Gesang, Gitarre) und Lotta Kummer (Schlagzeug) sowie Johann Bonitz (Bass, Synthesizer) nach dem ersten Lied dem jubelnden Publikum vor. Nach zwei Jahren und mehreren Verschiebungen könne die Band nun endlich im Musikzentrum spielen, was vom Publikum mit Applaus quittiert wird.

Die Band serviert im Musikzentrum das, wofür sie bekannt sind: Indie-Pop über den Alltag mit feministischen Inhalten. Das Publikum bejubelt Lieder wie „Match“ über Tinder- und Parship-Erfahrungen. Zu dem Perioden-Song „Es könnte gerade nicht schöner sein“ bildet sich das erste Pogo-Areal. Durch Tanzeinlagen unterbrechen die Musikerinnen die Stücke und fordern zum Nachtanzen auf. Es sei in Chemnitz üblich, durch bestimmte tänzerische Bewegungen eine Laugenstange in einer Bäckerei darzustellen. Nun gut, das Publikum tanzt eine Laugenstange. Die Fans machen bereitwillig mit, auch wenn nicht deutlich wird, was hinter der Tanzerei steckt.

Tanz die Laugenstange: Blond im Musikzentrum. © Quelle: Katharina Pieper

Zugabe im Ballkleid

Die Zugabe des Konzerts zeigt einmal mehr den feministischen Anspruch des Trios: Hintereinander werden „Du und ich“ und das neuste Lied „Männer“ gespielt. Die Band ironisiert in diesen Stücken übergriffige Männer und thematisiert die männlich dominierte Musikszene.

Nachdem Nina und Lotta Kummer zur Zugabe bereits in rosa Ballkleider geschlüpft sind, runden zum letzten Lied Umhänge inklusive bunter LEDs das Bild ab – funkelnder Indie-Pop eben. Da ist es auch fast egal, dass die Band die Antwort auf die Frage, was das Getränk Hannovers sei, missversteht. Das Publikum brüllt „Lüttje Lage“, Blond tanzt stattdessen eine Litschi vor und fordert zum Nachtanzen der Frucht auf. Dies ist wahrscheinlich der einzige Zeitpunkt des Abends, an dem das Publikum ein wenig verhalten reagiert.

Von Katharina Pieper