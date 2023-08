﻿„Wir holen noch mal alles raus“ – die Broilers spielen auf Hannovers Expo-Plaza

Wir haben vor zwei Jahren miteinander gesprochen, als das „Puro Amor“-Album erschien. Ich fragte zum Song „Alles wird wieder ok“, ob Sie sich sicher sind. Und sie antworteten: „Ja, alles wird wieder geil.“ Ist das so geworden?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Klar. Es wird ja immer wieder alles ok. Auch wenn es kleine Täler gibt, aber am Ende ist es auch wieder geil. Wir freuen uns tierisch, dass die Konzerte wieder so viel Spaß machen, dass wir sie überhaupt wieder spielen können. Ich erinnere mich noch gut, das war noch in der Pandemie, erste Lockerungen: Meine Freundin und ich sind in den Urlaub gefahren, dort hat in einem Hard Rock Café eine Coverband gespielt, und dann habe ich – gut, es waren auch zwei, drei Bier mit im Spiel – wirklich in meine Pommes geheult. Da habe ich gemerkt, wie sehr mir das fehlt, wie sehr ich mir Sorgen gemacht habe um unsere Kunst.

Sammy Amara und die Broilers Sammy Amara wurde 1979 als Sohn einer Hessin und eines Irakers in Düsseldorf geboren. Seine erste E-Gitarre bekam er mit elf Jahren. Ein Jahr später gründete er mit dem gleichaltrigen Schlagzeuger Andreas Brügge jene Punkband, aus der 1994 die Broilers wurden. 1997 erschien das erste Album. „Noir“, „Sic!“ und „Puro Amor“, die drei letzten regulären Alben der Band, stiegen auf Platz eins in die deutschen Charts ein. Zwischendurch erschien noch das Weihnachtsalbum „Santa Claus“. Amara ist studierter Grafikdesigner; das Band-Artwork stammt von ihm.

Die Broilers sind gut rausgekommen; die Tour ist vielerorts ausverkauft. Das Glück hatten nicht alle, oder?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nein. Die ganze Branche struggelt immer noch. Es fehlen Fachkräfte an allen Ecken und Enden. Die Pandemie war mit Sicherheit ein Brandbeschleuniger für Entwicklungen, die sowieso gekommen wären, was Tonträger, Konsum, Kaufverhalten angeht. Das haben viele Bands aus dem kleinen und mittleren professionellen Bereich nicht überstanden. Das ist übel.

Die Verantwortung als Künstler

Ich habe den Eindruck, dass es vor allem Künstler schaffen, die Mut machen können. Auch da stehen die Broilers gut da mit einem Album, auf dem es viel um Liebe und Gemeinschaft geht...

Wir kriegen jedenfalls viele Reaktionen, die besagen, wie wir geholfen haben, welche Rolle wir für viele Menschen spielen. Das ist heftig. Man wird sich seiner Verantwortung bewusst und erschrickt sich auch mal. Man weiß plötzlich, dass man auch eine Stütze ist und dass die Menschen unsere Werte teilen.

Dennoch: Ende Juni, am Tag, nachdem der erste AfD-Landrat gewählt worden war, haben Sie noch einmal ihren Satz gepostet: „Lebe so, dass die AfD etwas dagegen hat!“ Und ein Follower antwortete: „Macht einfach Musik und lasst den Leuten ihre eigene Meinung! Ihr lebt auch von Andersdenkenden!“ Wie sehr kann man die Broilers missverstehen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zum einen frage ich mich, ob dieses Eigene-Meinung-Haben nicht auch für uns gilt. Zum anderen: Wir sind nicht das Dienstleistungszentrum Broilers. In diese Richtung geht es lediglich, wenn wir von unseren Live-Konzerten sprechen; da spielen wir, was die Leute hören wollen. Der nächste Punkt ist: Die Broilers sind seit jeher eine politische Band. Auch wenn wir das nicht mit dem Dampfhammer machen, dürfte doch klar sein, wo wir stehen. Und schließlich mache ich mir manchmal die Mühe, mir die Profile solcher Leute anzusehen, und stelle fest, dass die uns oft gar nicht folgen, sondern durch Telegram-Kanäle aktiviert wurden und wie ein Schwarm Hornissen auf die jeweiligen Postings gehen. Oder aber es sind einfach rechte Menschen. Mit denen habe ich keine Schnittmenge. Wir werden und wollen keine knallharten Faschos erreichen. Die sind nicht zu erreichen. Allen anderen kann man unter Umständen mit Empathie begegnen.

Vorfreude auf die Expo-Plaza

„Nie wieder Faschismus“ war einmal der gesellschaftliche Konsens. Er ist es offenbar nicht mehr bei allen.

Eine sehr komplexe Situation. Aber: Egal, aus welchen Gründen man die AfD wählt, sei es aus Protest oder aus Überzeugung, man muss sich klar sein, dass man mit der Wahl Faschisten unterstützt. Neonazis. Es gilt immer noch: Wehret den Anfängen! Die Demokratie gilt es zu verteidigen.

Lesen Sie auch

Hilft dann ein Konzert zum Erleben von Gemeinschaft?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es hilft generell, seine Energie loszuwerden, sei es beim Konzert, beim Sport oder beim Brüllen im Wald. Das Internet ist nicht dazu geeignet, Energie loszuwerden. Konzerte sind wichtig. Zusammensein ist wichtig. Heterogenes Zusammensein ist wichtig, dass man voneinander lernt. Es ist nicht immer einfach, das Gute zu sehen. Aber es hilft immer. Und sei es nur, dass man morgens aufsteht und denkt: Meine Beine funktionieren; ich kann gehen – hurra, hurra!

Mit wie viel Hurra blicken Sie auf das Konzert in Hannover?

Mit großem Hurra. Das wird auch ein Highlight dieses Sommers. Es werden fast 20.000 Leute sein. Es wird das größte Konzert auf dieser Sommertour sein und ihr Abschluss. Das wird auf jeden Fall sehr besonders. Wir holen noch mal alles raus.

Und wie war es in Wacken?

Das Wacken-Festival war für uns wie für alle Beteiligten dieses Jahr ein sehr besonderes Ereignis. Auch wir wussten bis zum letzten Moment nicht, ob unser Bus überhaupt losrollen wird. Das Wetter bleibt mächtiger als der Mensch. Aber das Wetter war dann, als wir am frühen Abend schlussendlich auf der Wacken-Bühne standen, unbeschreiblich. Die Sonne war gerade im Begriff unterzugehen, es war angenehm warm, und man hat jedem Menschen vor und auf der Bühne angesehen, wie gut das jetzt gerade tut. Petrus ist ein Broilers-Fan.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Broilers spielen am 1. September auf der Expo-Plaza. Einlass ist ab 17 Uhr, Beginn um 18.30 Uhr. Im Vorprogramm: die Band Sondaschule. Karten (64,50 Euro) gibt es in den HAZ-/NP-Ticketshops.

HAZ