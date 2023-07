﻿Hannovers Kulturschaffende machen Urlaub – welche Bücher nehmen sie mit?

Hannover. Romane sind natürlich dabei, doch nicht nur. Auch Sachbücher, Reiseberichte und Biografisches haben Hannovers Kulturschaffende als Urlaubslektüre im Gepäck. Freie Zeit heißt eben nicht nur Zeit für Unterhaltung, sondern auch Gelegenheit, sich einmal in Ruhe mit Themen zu beschäftigen, die von persönlichem Interesse sind. Acht unterschiedliche Bücherlisten.

Reinhard Spieler setzt auf viel Auswahl

Die Kunst der Auswahl: Reinhard Spieler präsentiert sein literarisches Urlaubsprogramm. © Quelle: Irving Villegas

Der Direktor des Sprengel Museums, Reinhard Spieler, hat reichlich Urlaubslektüre eingepackt. Vier Bücher will er mit in den Urlaub auf die griechische Insel Naxos nehmen. Entspannte Strandunterhaltung erhofft er sich von Olivier Guez’ Sachbuch „Lob des Dribbelns. Über den Mythos südamerikanischen Fußballs“ (Aufbau Verlag,  176 Seiten, 18 Euro). „Das Buch ist eine Liebeserklärung an den Fußball, die Geschichte Südamerikas und eine kulturelle Erkundung. Macht in vielerlei Hinsicht Lust zu lesen“, sagt Spieler.

Der Roman „Oktopusgarten“ der bekannten griechischen Autorin Amanda Michalopoulou (List Taschenbuch, 429 Seiten, 8,95 Euro) dient ihm als Annäherung an die Insel Naxos. Einen Krimi hat er auch im Gepäck: „Zwölf Rosen in Neapel. Der erste Fall für Mina Settembre“ von Maurizio De Giovanni (Kampa Pocket, 281 Seiten, 13 Euro). Er hat bereits angefangen, das Buch zu lesen. „Spannend und witzig und für jeden Neapel-Fan – der ich bin – ein herrliches Psychogramm seiner verrückten Bewohner und Bewohnerinnen“, sagt Spieler. Und falls er auf der Insel Sehnsucht nach der Großstadt bekommen sollte, hat er auch noch „Die Party bei den Jacks“ dabei, ein epochales New-York-Porträt von Thomas Wolfe (btb, 349 Seiten, 12,99 Euro).

Franziska Stünkel liest Rick Rubin

Unterwegs mit Rick Rubin: Regisseurin und Fotografin Franziska Stünkel. © Quelle: privat

„Im August reise ich mit dem Zug nach Frankreich und Italien“, erzählt die Filmregisseurin und Fotografin Franziska Stünkel („Nahschuss“). „Ich besuche Freunde.“ Als Reiselektüre hat sie das Buch „kreativ. Die Kunst zu sein“ von Rick Rubin gewählt (Droemer Knaur, 416 Seiten, 24 Euro), dem berühmten Musikproduzenten, der unter anderem für die Red Hot Chili Peppers, Adele und Paul McCartney arbeitete. „Er produzierte auch das letzte Album von Johnny Cash. Es besteht nur aus Gesang und Gitarre.“ Reduktion mache die Arbeit von Rubin aus, sagt Stünkel. „Mich interessiert die Reduktion auf das Wesentliche momentan generell sehr. Ich hoffe, in dem Buch ein paar Gedanken dazu zu finden.“

Brodowy und die Kunst des guten Lebens

Demütig: Den Kabarettisten Matthias Brodowy interessiert auch, was Fische wissen. © Quelle: privat

Der Kabarettist Matthias Brodowy fährt in diesem Jahr – „wie eigentlich fast immer“ – an die Nordsee. „Dieses Mal für eine Woche an die niederländische Küste.“ Drei Bücher nimmt er mit, vorneweg Navid Kermanis „Entlang den Gräben – Eine Reise durch das östliche Europa bis nach Isfahan“ (Beck Paperback, 446 Seiten, 18 Euro). Eigentlich lese er Reiseberichte nicht so gerne, drei Autoren jedoch ausgenommen: Mark Twain, Roger Willemsen und eben Navid Kermani, „der sicherlich zu den klügsten Köpfen unseres Landes zählt und dessen kritischen, nachdenklichen Stil ich sehr schätze, genau wie seine klare Haltung“.

Zweites Buch im Reisegepäck ist Jonathan Balcombes „Was Fische wissen – Wie sie lieben, spielen, planen: Unsere Verwandten unter Wasser“ (Mare Verlag, 336 Seiten, 18 Euro). Er lese, sagt Brodowy, zurzeit sehr viel über Tiere. Das Buch des Verhaltensbiologen Balcombe sei ihm empfohlen worden, weil es wohl eindrücklich das Leben und das Wesen der Fische beschreibe. „Solche Bücher erden und entzaubern uns Menschen, die wir uns selbst immer als Krone der Schöpfung begreifen. Demut gegenüber allen Lebewesen täte uns gut!“

Und schließlich packt der bekennende Metal-Fan „Hard, Heavy and Happy – Heavy Metal und die Kunst des guten Lebens“ (Heyne, 368 Seiten, 18 Euro) von Nico Rose ein. Den Autor kenne er als Inhaber der Facebookseite „Ministerium für Schwermetall“. „Dieses Buch taucht in die Seele des Musikgenres Heavy Metal ein, im wahrsten Sinne des Wortes, denn Rose ist Psychologe.“ Es geht zum Beispiel darum, wie Metal bei Depressionen helfen kann. „Es wäre eigentlich mal ein gutes Buch für alle, die dieser Musik stets mit klischeehaften Vorbehalten begegnen. Für Fans wie mich ist es Pflichtlektüre.“

Sonja Anders entdeckt Michel Friedmann

Noch am Arbeitsplatz: Intendantin Sonja Anders im Foyer des Schauspielhauses. © Quelle: Schauspiel Hannover

Eine echte Entdeckung sei für sie, sagt Schauspielintendantin Sonja Anders, das neue Buch von Michel Friedman gewesen, „Fremd“ (Berlin Verlag, 176 Seiten, 20 Euro). „Die wenigen, schon fast lyrisch geschriebenen Seiten lesen sich in ein bis zwei Stunden weg – und haben mich dennoch tief berührt.“

Friedman beschreibt die Geschichte eines Kindes von Holocaust-Überlebenden, das über Frankreich nach Deutschland kommt. „Das Gefühl des Fremdseins wird sehr eindrücklich und übergreifend geschildert, zugleich ist es ein Buch über die Liebe. Und das gibt Hoffnung in dieser zerrütteten Welt.“ Ihren Urlaub verbringe sie dieses Jahr mit der Familie am Meer, sagt Anders. „Natürlich mit vielen Büchern im Gepäck. Die Ferien klingen dann aus in Salzburg, wo wir im Rahmen der Salzburger Festspiele mit ,Die Wut, die bleibt‘ unsere erste Premiere feiern werden.“

Metzmacher hofft auf Zeit mit Feuchtwanger

Im Sommer vor allem mit Giuseppe Verdi beschäftigt – und ein bisschen auch mit Lion Feuchtwanger: Ingo Metzmacher. © Quelle: Helge Krückeberg

In Salzburg trifft sie vielleicht auch Ingo Metzmacher, den Intendanten der Kunstfestspiele Herrenhausen, für den jetzt nicht an Urlaub zu denken ist. Bei den Festspielen dirigiert er schon im Vorprogramm ein Konzert mit Olivier Messiaens großem Orchesterwerk „Éclairs sur l’Au-delà…“, später steht dort eine Neuproduktion von Verdis letzter Oper „Falstaff“ mit den Wiener Philharmonikern und dem Regisseur Christoph Marthaler auf dem Programm.

Zumindest ein Buch wird ihn aber trotz des arbeitsintensiven Programms nach Salzburg begleiten. „Wenn ich dazu komme, lese ich ,Exil‘ von Lion Feuchtwanger“, sagt Metzmacher. „Es ist der letzte Teil der sogenannten Wartesaal-Trilogie, zu der auch „Erfolg“ und „Die Geschwister Oppermann“ gehören. Sehr zu empfehlen! Ein authentisches und großartig erzähltes Panorama aus dem Deutschland der Dreißigerjahre.“

Fontane vielleicht? Rode-Breymann setzt auf Vielfalt

„Einblicke in andere Welten, Erfahrungen, Logiken“: Susanne Rode-Breymann, Präsidentin der Musikhochschule. © Quelle: Rainer Dröse

Susanne Rode-Breymann, die Präsidentin der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover, weiß zwar schon, wohin sie im Sommer verreist: an die Müritz. Was genau sie dort lesen wird, hat sie aber noch nicht festgelegt. Eine ganze Reihe von Möglichkeiten eröffnet ihre literarische Packliste, die sie so beschreibt: „Ein Mix aus Büchern, die ich zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Etwas, was ich nach langer Zeit wiederlese: Fontane vielleicht. Und Siri Hustvedt muss diesmal unbedingt mit.“ Und was erwartet sie von der Lektüre? „Einblicke in andere Welten, Erfahrungen, Logiken.“

Italienische Lektüre mit Katja Lembke

Urlaub in Norditalien: Museumsdirektorin Katja Lembke. © Quelle: Irving Villegas (Archiv)

In den Norden Italiens zieht es in diesem Jahr Katja Lembke, die Direktorin des Landesmuseums. Dort spielt auch der Roman „Acht Berge“ von Paolo Cognetti (DVA, 256 Seiten, 22 Euro). „Darin geht es um zentrale Fragen der Menschheit“, sagt Lembke. „Wo und wie wollen wir leben? Und welche Bedeutung hat Freundschaft?“

Das zweite Buch in Lembkes Gepäck ist ein Klassiker: Thornton Wilders „Iden des März“. „Ich habe es vor Jahren geradezu verschlungen, und so geht es mir auch heute“, sagt sie. Themen sind die Ereignisse des Jahres 45/44 v. Chr. mit den Protagonisten Catull, Caesar und Cleopatra. „Unglaublich witzig und nicht nur Lateinern zu empfehlen“, sagt sie.

Außerdem liest Lembke Antonio Scutaris „M“. Damit ist nicht die Chefin oder der Chef von James Bond gemeint, sondern Benito Mussolini. Es handelt sich um dessen Lebensgeschichte in drei Teilen, die ersten beiden sind schon auf Deutsch erschienen. Der letzte hat den Untertitel „Gli ultimi giorni dell’Europa“ (Die letzten Tage von Europa) und konzentriert sich auf die Jahre 1938 bis 1940, unter anderem auf die falsche Freundschaft zwischen dem faschistischen Italien und Nazi-Deutschland.

Anna Mülter und der Pageboy

„Ich nehme immer viel zu viele Bücher mit“: Anna Mülter, Chefin der Theaterformen, mit einem Teil ihres Wandergepäcks. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Nach Südtirol reist Anna Mülter, Chefin des Festival Theaterformen, das gerade erfolgreich zu Ende ging. Dort will sie ihre Zeit mit Wandern, in der Therme und mit Lesen verbringen. „Ich nehme immer viel zu viele Bücher mit“, sagt sie. Besonders freut sie sich auf die Autobiografie „Pageboy“ (S. Fischer, 300 Seiten, 24 Euro), in der der Schauspieler Elliot Page über sein Coming Out erst als queer und dann als trans reflektiert. Und auf „Unser Deutschlandmärchen“ von Dinçer Güçyeter (Mikrotext Verlag, 216 Seiten, 25 Euro). „Eine vielstimmige Familiengeschichte, die gerade den Preis der Leipziger Buchmesse gewonnen hat.“

