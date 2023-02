﻿Bunter Würfel vor Markthalle: Rekonstruktion wird zur Hälfte von Sponsoren übernommen

Das Kunstwerk „Diamant II“, das viele Jahre vor der Markhalle in Karmarschstraße stand, soll jetzt repariert werden. Die Kosten von 90.000 Euro sollen zur Hälfte von Sponsoren getragen werden. Noch fehlen 5000 Euro.

Bunt und markant: Das Kunstwerk Diamant II von Sanford Wurmfeld soll wieder in der Karmarschstraße aufgestellt werden.

Hannover. Bis 2013 zierte ein bunter Glaswürfel den kleinen Platz vor dem Eingang zur Markthalle in der Karmarschstraße. Das Kunstwerk mit dem Namen „Diamant II“ war am Ende aber so beschädigt, dass es abgebaut werden musste. Eine Rekonstruktion sollte rund 90.000 Euro verschlingen – zu viel, fanden Politiker im Bezirksrat Mitte. Jetzt soll die Hälfte der Summe von privaten Sponsoren aufgebracht werden.

5000 Euro fehlen noch

Noch sind nicht alle privaten Beiträge zusammen, um das Werk von Sanford Wurmfeld zu rekonstruieren. Die Sparkasse Hannover hat eine Spende von 30.000 Euro in Aussicht gestellt, eine private Sponsorin will 10.000 Euro geben. Man habe eine Interessenbekundung für 5000 Euro erhalten, hieß es vonseiten der Stadt Hannover kürzlich im Kulturausschuss.

Kulturpolitiker begrüßen, dass die Stadt angesichts der desolaten Haushaltslage nicht die volle Summe stemmt. „Manchmal muss man die Verwaltung zur Drittmittelakquise ein bisschen motivieren“, sagt FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke. Auch Grüne, SPD und Die Partei/Volt begrüßen, dass der bunte Würfel bald wieder in der Karmarschstraße stehen soll.

Druck aus Politik nötig gewesen

Erst auf Druck der Politik soll sich die Kulturverwaltung zum Einwerben von Drittmitteln entschlossen haben. Nach Angaben der Verwaltung hat sich Sanford Wurmfeld selbst an die Stadt gewandt mit dem Wunsch, den „Diamant II“ wiedererstehen zu lassen. Einen Zwilling des Kunstwerks gibt es in New York. Der 80 Jahre alte Künstler wolle das Projekt „noch zu seinen Lebzeiten realisieren“, heißt es.