„Café del Gatto“ und andere Spezialitäten: Unsere aktuellen Spieletipps

Das sind die Spiele des Jahres

Die Kritikerjury hat gesprochen, der weltweit wichtigste Preis seiner Art, das „Spiel des Jahres“, ist vergeben. In diesem Jahr gab es gleich vier Auszeichnungen – alle Titel sind in dieser Rubrik übrigens schon vorgestellt worden. Der Hauptpreis ging in diesem Jahr an ein ausgesprochenes Wohlfühlspiel: Lukas Zachs und Michael Palms „Dorfromantik: das Brettspiel“ (Pegasus, für eine bis sechs Persinen ab acht Jahren, etwa 35 Euro) ist das Spiel des Jahres 2023. Hier werden kooperativ Sechseckplättchen zu einer idyllischen Landschaft zusammengefügt und damit Aufträge erfüllt. Wer besonders viele Punkte sammelt, bekommt neues Spielmaterial und neue Herausforderungen dazu, ohne dass sich am entschleunigten Spielgefühl groß etwas ändern würde. Kinderspiel des Jahres 2023 wurde Antonin Boccaras und Yves Hirschfelds „Mysterium Kids“ (Libellud/Space Cow, Vertrieb: Asmodee, für zwei bis sechs Personen, ab sechs Jahren, etwa 38 Euro) . In diesem geistreichen Partyspiel müssen Hinweise auf Schätze gegeben werden – mit einem Tamburin. Ein Turnierspiel für bis zu acht Personen wurde als Kennerspiel des Jahres 2023 gewählt – der Preis richtet sich an Menschen, die eine etwas größere Herausforderung suchen. In Johannes Krenners und Markus Slawitschecks „Challengers!“ (1 More Time Games/Z-Man Games, Vertrieb: Asmodee, für eine bis acht Personen ab acht Jahren, etwa 43 Euro) absolvieren die Spielenden hintereinander bis zum Finale der besten Zwei sieben Duelle mit einer Kartenauswahl, die von Runde zu erweitert wird. Die Jury von Kennerspiel und Kinderspiel des Jahres vergab auch einen Sonderpreis an Titel der Rätselspielreihe „Unlock!“: Cyril Demaegds „Unlock! Game Adventures“ (für eine bis sechs Personen ab zehn Jahren) und Demaegds, Marie Forts und Wilfried Forts „Unlock! Kids: Detektivgeschichten“ (für eine bis vier Personen ab sechs Jahren). Beide Titel kosten etwa 35 Euro und werden von Admodee vertrieben.