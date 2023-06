﻿Café Glocksee in Hannover: Dieses Festival macht alles „NeuNeu“

Hannover. Ende der Achtzigerjahre, als es in Hannover zuletzt eine sehr virile Bandszene gab, wurde diese in zwei legendären Festivals zelebriert. „From the Middle of Nowhere“ hießen sie, Gruppen wie Fury in the Slaughterhouse, Terry Hoax und Spice spielten dort, und schon der Titel – aus der Mitte des Nirgendwo – ließ die Verwunderung der Veranstaltenden über das musikalische Potenzial erahnen. Jetzt tut sich wieder viel in den Übungsräumen der Stadt mit oft überraschenden Klängen. Zeit für eine neue Leistungsschau. Die heißt „NeuNeu“ und ist ein Ein-Tages-Festival am 10. Juni im Café Glocksee.

„Es war einfach nötig, weil es so viele frische Bands in Hannover gibt“, sagt Nils Nordmann von der Band Trixi Linden, neben Marc Märzhäuser von der Glocksee und dem Produzenten Björn Bahlmann einer der Initiatoren. Der etwas marktschreierische Titel sei zwar mit einem ironischen Augenzwinkern zu verstehen, „aber wir haben uns gedacht, lasst uns einfach mal zusammenkommen“.

Dann habe man geguckt, was noch gut zusammenpasst. Fünf spannende Entdeckungen sind nun zu erleben, fünfmal innovative Musik zwischen Pop und Experiment, gerne mit dezentem Hang zu den derzeit so opportunen 80er-Sounds, für die auch Nordmanns Synthiepop-Band Trixi Linden steht.

Pop und Hip-Hop mit Trap-Anleihen: Yowlandi tritt bei „NeuNeu“ auf. © Quelle: Christian Weidner

Auch Bahlmanns Projekt Mal Mirage, mit dem er einen Indiepop zwischen Sade und Metronomy pflegt, war gesetzt. Vian (Indie-Songwriting mit Anklängen von Garagensound und NDW), die Sängerin und Rapperin Yowlandi und die jazzigen Elektropunks von Das Günther vervollständigen das Programm.

Musik zwischen Free Jazz, Elektro und Punk: Die Band Das Günther. © Quelle: privat

Die Zeiten für Festivals sind schwierig, auch für junge Bands, die angesichts klammer Kassen nur wenig Auftrittsmöglichkeiten haben. „NeuNeu“ ist somit auch ein Stück weit Selbsthilfe. Und kann die erste Ausgabe nur mithilfe von Mitteln aus dem „Neustart Kultur“-Fonds realisiert werden, ist eine Wiederholung wohl nur Formsache. „Während der Recherche haben wir festgestellt, wie viel Potenzial noch schlummert“, sagt Nordmann. Es gibt noch viel zu entdecken.

„NeuNeu“ startet am 10. Juni um 19 Uhr im Café Glocksee (Glockseestraße 35); Einlass ist ab 18 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 16,50 Euro plus Gebühren, an der Abendkasse 19 Euro.

