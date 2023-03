﻿ Komik-Tourette: „Café Populaire“ von Nora Abdel-Maksoud im Ballhof

Anstrengende Artisten: András Dömötör inszeniert „Café Populaire“ von Nora Abdel-Maksoud im Ballhof. Es geht um eine Clownin mit Komik-Tourette und um die Klassengesellschaft.

Hannover. Komiker spielen immer auch mit der Zeit. So oder so. Sie müssen aktuell sein, Neues bringen. Eine Pointe muss aufgebaut werden und sie muss zum rechten Zeitpunkt kommen: am Ende. Die Fachleute sprechen von der „Punchline“, die letzte Zeile muss das Publikum erwischen wie ein gut platzierter Schlag. Bämm.