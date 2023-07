﻿Wie Clemens Moses dank Corona das Zeichnen wiederentdeckte

Barnten. Zwei katholische Würdenträger beim Kartenspiel: „Ha!“, triumphiert der eine, „deinen Buben kann ich locker stechen!“ Sein Gegenüber denkt „Mist! Das war auch noch mein schönster!“ Dass die beiden nicht mit offenen, sondern verdeckten Karten spielen, schiebt der Szene noch eine feine Ebene unter den kalauernden Wortwitz. Dass es diesen Bildwitz überhaupt gibt, ist nicht selbstverständlich. Denn ihr Erschaffer hat erst vor Kurzem eine Entscheidung gefällt, eine Lebensentscheidung, kann man sagen, und eine eher ungewöhnliche dazu. Denn während in der Corona-Pandemie viele kreative Menschen den Künstlerberuf als instabiles Konstrukt in Bezug auf den Lebensunterhalt erlebt und sich teilweise davon abgewandt haben, ist Clemens Moses aus Barnten bei Sarstedt genau den entgegengesetzten Weg gegangen. Was freilich auch mit der Pandemie zu tun hatte. Denn sein Hauptgeschäft, die Bereitstellung von Krökeltischen und die Organisation entsprechender Tischkicker-Events, brach zusammen, und so besann sich Moses auf ein Talent, das rund drei Jahrzehnte lediglich in ihm geschlummert hatte.

Grafikstudium? „Keine Begabung“

„Eigentlich wollte ich Cartoonist werden“, sagt er, „aber das war damals nicht so einfach. Es gab noch keine sozialen Medien.“ Sondern für ihn die Fachoberschule Gestaltung in Hannover. Und ein Grafik/Design-Studium, für das er aber nicht angenommen wurde. Keine Begabung, habe seinerzeit die Begründung gelautet. So heuerte Moses bei einer Werbeagentur in Lehrte an und wurde Webdesigner.

Zocker: Clemens Moses Blick auf die Kirchenvertreter. © Quelle: Clemens Moses

2004 dann, noch so ein Talent, wurde er hannoverscher Amateurmeister beim Stadtturnier im Krökeln. Er baute sein Eventbusiness auf. Doch dann kam eben Corona – und viel Zeit. So entdeckte er seine alte Leidenschaft wieder. Ein alter Freund, Druckleiter beim Carlsen Verlag, entdeckte Moses’ Zeichnungen bei Facebook. So wurde er Teil des Sammelbandes „Indiana Jokes“. Ein Anfang. In dem alten, renovierten Bauernhaus in Barnten bei Sarstedt, das er mit seiner Familie bewohnt, hat Moses sich einen Schauraum eingerichtet, in dem er seine Arbeiten zeigt, auch im Rahmen von kleinen Ausstellungen. 

Noch mal ein Lernender

Ein Leib- und Magenthema hat er nicht, doch seine Arbeiten zwischen einfachem Wortwitz und Gesellschaftskritik zeigen, dass er sich ein Bild zu machen versteht von dem, was ihn umgibt. Moses genießt die Freiheit seiner neuen, alten Leidenschaft, ohne übermütig zu werden. Er besucht Workshops, macht Kontakte, ist quasi noch mal in der Lehre mit Ende 50. „Ich will nicht reich werden damit. Aber ich weiß, dass ich irgendwann sagen kann: Ich habe das gemacht, was ich machen wollte.“

