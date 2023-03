﻿Latex, Haare, Schweiß: Epica und Apocalyptica im Capitol in Hannover

Es geht darum, dass es knallt: Epica und Apocalyptica treffen sich im Capitol am Schwarzen Bären zwischen Wohlfühlkitsch und Wall of Death.

Hannover. Ein schöner Moment ist „Beyond the Matrix“: Die nach guten 45 Minuten warmgesungene Sopranstimme von Simone Simons klettert höher und höher bis in die Kopfstimme. Auf der Videoleinwand hinter ihr wird der Text gezeigt. Das Publikum im dicht gepackten Capitol singt mit, oder besser: versucht Simons Stimme hinterherzuklettern. Nicht, dass es etwas ausmachen würde, dass das nicht so ganz gut klappt. Man ist ja, so sagt Simons das, eine „Familie“, eine, die heute Abend hier Spaß haben will, mit Hochspringen und Headbangen und Moshpits und allem, was dazu gehört. Töne treffen beim Mitsingen ist optional.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Später, als Simons und ihre Band Epica schon wieder in der Kabine verschwunden sind, wird einfacher: Vier Finnen an drei Cellos und einer gigantischen Schlagzeugskulptur spielen „Nothing else matters“ von Metallica, und das geht besser, einmal, weil die vier auf der Bühne es instrumental spielen und eines der Cellos die Gesangsstimme spielt, und außerdem, weil sich der Song so schön mitbrummen lässt.

Kammermusik für sehr große Kammern

Seit einigen Monaten touren die Bands Epica und Apocalyptica gemeinsam, der Auftritt in Hannover musste schon einmal verschoben werden und bildet nun den Auftakt zum zweiten Teil der Tour. Die einen spielen Symphonic Metal, dominiert durch den Kontrast zwischen dem Growlen des Gitarristen Mark Jansen und Simons hohem, klarem Gesang. Die anderen so etwas wie Kammermusik, allerdings für sehr große Kammern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Harte Gangart: Apocalyptica hauchen ihren Celli im Capitol Leben ein. © Quelle: Nancy Heusel

Zuerst spielen Epica, mit viel Latex, Leder und Nieten an ihren Outfits, aber sehr bravem, textlich oft stark ins esoterisch driftenden Wohlfühlkitsch im Gepäck. So brav tatsächlich, dass die Wall of Death, die die Band beim letzten Song, „Consign to Oblivion“ inszeniert, ein wenig fehl am Platz wirkt. Musikalisch funktioniert das alles funktioniert zwar sehr gut – flächiges Keyboard, hackende Gitarren, wummernde Floor-Toms, präziser Gesang – schmeckt aber auch nach Fast Food, gerade, weil über die Videoleinwand im Hintergrund immer wieder wirr durcheinandergeworfene mythologische Symbole und Anlehnungen an zufällige Ästhetiken flackern. Dennoch steigen immer wieder berührende Momente aus dem esoterischen Bedeutungsgewirr auf, der Song „Rivers“, beispielsweise, den Simons – neben ihrer Tätigkeit als Sängerin übrigens auch Potraitfotografin und Modebloggerin – zu Beginn nur mit Klavierbegleitung singt.

Baumelnde Becken

Apocalyptica gehen da etwas gradliniger aber musikalisch deutlich interessanter zu Werke: Die Bögen der drei Cellos knallen sich durch die Songs, dahinter fuhrwerkt der Drummer Mikko Sirén schweißnass an seiner silberglänzenden Schlagzeuginstallation herum, an der nicht nur eine Menge Becken herumbaumeln, sondern oben, neben den elektronischen Drumpads, auch zwei Tonnen angebracht sind. Es geht darum, dass es knallt.

Kammermusik für sehr große Kammern: Die Finnen von Apocalyptica spielen auch ein Sepultura-Cover. © Quelle: Nancy Heusel

Zu Beginn gibt es einige eigene Songs der Cello-Finnen, gerade der Opener „Ashes of the modern world“ ist eine schöne, stimmungsvolle und schnelle Nummer – später werden sie vom Sänger Franky Perez unterstützt, zu „Rise Again“ kommt auch noch einmal Simone Simons auf die Bühne. Tatsächlich aber ist die Truppe Eicca Toppinen, Paavo Lötjönen und Perttu Kivilaakso mit Metallica-Covern bekannt geworden, und das ist es auch, was das Publikum hören will: Neben „Nothing else matters“ gibt es also noch „Seek and destroy“, und, mit „Inquisition symphony“, ein Cover der Black-Metal-Band Sepultura.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kivilaakso, das neueste Mitglied der Band, turnt dazu mit seinem Cello auf dem Bühnenboden herum. Entlassen wird das Publikum mit Griegs „In der Halle des Bergkönigs“, und obwohl das Publikum gerade die Coversongs feiert, sind es die Instrumentalsongs des Sets, die die Stärke des Quartetts zeigen: Nämlich gerade nicht, eine Cello-Simulation der Musik anderer zu spielen, sondern sich in ihrem eigenen Genre zu bewegen, in dem aber das Aufeinandertreffen von Cellomusik und Metalattitüde etwas neues entstehen lässt.