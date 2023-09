Vinnhorst

Die Feuerwehr Hannover hat am Mittwoch einen Mann aus dem Mittellandkanal geborgen. Passanten sahen, wie er nahe dem Brinker Hafen im Wasser untergegangen war und nicht mehr an die Oberfläche kam. Taucher fanden ihn am Grund. Doch an Land konnte der 23-Jährige nicht mehr wiederbelebt werden.