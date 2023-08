﻿Westernstadt im Osten: Chemnitz auf dem Weg zur Kulturhauptstadt 2025

Chemnitz. Genauso hat man es sich doch vorgestellt. Eine hinfällige Fassade voller braun-grauer Altersflecken, hinter der wahrscheinlich noch mit Kohle geheizt wird und Soljanka auf dem Herd köchelt. Die Tür ist mit Plakaten gepflastert, darüber hängt ein handgemachtes buntes Schild: „Stadtwirtschaft“. Dies also ist eines der großen Projekte von Chemnitz als Europäische Kulturhauptstadt 2025.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Stadt hat vor drei Jahren den Zuschlag für den prestigeträchtigen Titel bekommen, um den sich unter anderem auch Hannover in einem aufwendigen Verfahren beworben hatte. Wie geht Chemnitz nun mit dem Großprojekt um? Wie laufen die Vorbereitungen, wie ist die Stimmung in der Stadt, und was ist geplant? Antworten auf solche Fragen soll es hinter der plakatierten Tür geben.

Maroder Charme: Der Eingang zur Stadtwirtschaft in Chemnitz. © Quelle: Stefan Arndt

Sie ist geschlossen. Immerhin gibt es eine Klingel, auch wenn keiner öffnet, wenn man sie drückt. Irgendwann kommt doch noch jemand an die Tür, ist allerdings nicht zuständig und ein bisschen misstrauisch. Zur Stadtwirtschaft? Ein letzter prüfender Blick, dann einmal den Flur durch, bitte sehr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf dem Weg in eine bessere Zukunft

Am Ende des Flurs lauert das Nichts. Öffnet man die Hintertür, gähnt einem überraschend ein weiter Abgrund entgegen. Es dauert ein bisschen, bis man begreift, dass man über einer riesigen Baustelle steht. Eine provisorische Treppe führt hinab auf den ehemaligen Betriebshof der Chemnitzer Stadtreinigung. Jetzt steht in einer Ecke ein Kran, der eine neue Brücke baut. Sie soll bald von der Straße oben zum künftigen Besucherzentrum des neuen Viertels führen, das hier unten entsteht.

Aus einem provisorisch hergerichteten Büro tritt Octavio Gulde, der den Umbau des Geländes betreut. Mit leuchtenden Augen blickt er über den Hof, als sähe er schon, was erst noch kommen soll. Die ehemaligen Werkstätten und Garagenhöfe werden gerade saniert und zu Läden und Ateliers umgewandelt. Bald werden hier Künstler einziehen, Handwerker, ein paar lokale Händler. Und natürlich soll auch die Autowerkstatt bleiben, die sich hier schon vor Jahren eingerichtet hat. „Wir wollen alle mitnehmen“, sagt Gulde.

„Wir wollen alle mitnehmen“: Octavio Gulde vor den Bauplänen des Stadtteilprojektes. © Quelle: Stefan Arndt

Wer ihm zuhört, hat keine Zweifel, dass es in eine freundliche, bunte, bessere Zukunft geht, die nun endlich auch in Chemnitz Einzug halten soll. Das alte Haus mit dem bunten Schild oben an der Straße ist nur noch die Ost-Variante einer nostalgischen Westernstadtkulisse. Das wahre Leben spielt sich längst dahinter ab.

Unverständnis bei Außenstehenden

Stefan Schmidtke weiß, wie leicht man Kulisse und Wirklichkeit verwechseln kann – vor allem, wenn man aus dem Westen auf Chemnitz schaut. Schmidtke, geboren 1968 im sächsischen Döbeln, hat in Hannover eine Zeit lang das Festival Theaterformen geleitet und danach für große Theaterfestivals in Wien und Düsseldorf gearbeitet. Jetzt ist er Geschäftsführer der „Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025 GmbH“, die nach dem Titelgewinn eingerichtet wurde. Er sagt: „Es gibt einen Unterschied zwischen einer Stadt wie Hannover und einer Stadt wie Chemnitz. Ich spüre manchmal ein komplettes Unverständnis von Außenstehenden für das, was hier los ist.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Natürlich weiß Schmidtke, dass auch der Westen nicht das Paradies ist. In Hannover musste er die zwischenzeitlich schon eingestellten Theaterformen erst wiederbeleben. Aber so etwas wird einfacher, wenn es ein gewachsenes Geflecht aus Förderern und Stiftungen gibt. In Chemnitz gibt es das nicht. „Wir ringen hier um kulturelle Wahrnehmung“, sagt er und meint damit nicht nur die Kunst. Die Stadt und ihre Bewohner seien in der nationalen und internationalen Wahrnehmung stark unterbelichtet.

„Die Menschen sollen sich zeigen, wie sie sind, und mitteilen, wie schön oder wie kompliziert es ist, hier zu leben“: Stefan Schmidtke. © Quelle: Hendrik Schmidt/dpa

Der Titel soll das nun ändern. „Gerade gucken alle auf Chemnitz“, sagt Schmidtke. „Das ist sonst nicht so.“ Auch das meint das Kulturhauptstadtmotto Motto „C the Unseen“, das mit dem Autokennzeichen der Stadt und dem englischen Wort für „sehen“ spielt: „Die Menschen sollen sich zeigen, wie sie sind, und mitteilen, wie schön oder wie kompliziert es ist, hier zu leben.“

Die Begeisterung kommt am Schluss

Das Sichtbarmachen ist die wohl wichtigste Aufgabe von Schmidtke und seinem Team. Gerade kümmern sie sich um die 72 Projekte, die die Stadt in ihrem Bewerbungsbuch, dem BidBook, für ihr Kulturhauptstadtprogramm beschrieben hat. „Fragen Sie nicht, wie viele davon wirklich umgesetzt werden können“, sagt Schmidtke. „Im BidBook stehen Visionen. Unsere Aufgabe ist es, die Projekte auf ihre Machbarkeit zu überprüfen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zukunft und Vergangenheit: Plakat der Kulturhauptstadt und die Karl-Marx-Büste an der Straße der Nationen. © Quelle: Stefan Arndt

Dieser Prozess ist mühselig und wird nicht immer von Wohlwollen begleitet. Es passiere zu wenig in der Stadt, von der Kulturhauptstadt sei noch nichts zu sehen, lauten gängige Vorwürfe. Stadtsprecher Thomas Liebert sagt: „Jetzt meckern noch viele. Aber ich kenne die Chemnitzer: Am Ende werden sie begeistert sein.“

Chemnitz und die Rechten

Allerdings gibt es auch fundamentale Gegner aller Kulturhauptstadtpläne. Die rechten Parteien machen immer wieder Front gegen das Projekt. Die „großen Fraktionen“ stünden hinter dem Projekt, sagt Liebert und meint damit die Parteien CDU, SPD, Grüne, Linke und FDP, die zusammen 44 Sitze im Stadtrat haben. Anders verhält es sich mit den übrigen Fraktionen: Die AfD hat acht Sitze – einen mehr als die SPD – und die Fraktion der Gruppe Pro Chemnitz/Freie Sachsen, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremistische Bestrebung eingestuft wird, hat sechs Sitze.

Die Stadt ist nicht rechts, aber sie hat ein Problem damit. Der Umgang mit diesem Problem gehörte zumindest in der Bewerbungsphase zum Kern des Kulturhauptstadtkonzeptes. Gerade aber ist jede Kritik an den Projekten vor allem Wasser auf die Mühlen derjenigen, die sich in der Rolle der Benachteiligten eingerichtet haben und mit ihrer Dagegen-Haltung punkten wollen. Man spürt, dass die Stimmung aufgeheizt ist.

Streit um Apfelbäume

Besonders entzündet haben sich die Gemüter zuletzt an einem Projekt, das lange prominent präsentiert wurde: die „Parade der Apfelbäume“. Die österreichische Künstlerin Barbara Holub wollte mit ihrer auch „We Parapom!“ genannten Aktion Verbindungen schaffen quer durch die Stadt und über Grundstücksgrenzen hinweg, indem sie Tausende Apfelbäume pflanzt. Dabei hat sie immer wieder die Reibungen gesucht. An einer Stelle etwa wurde der Asphalt eines Parkplatzes in mühsamer Handarbeit aufgebrochen, um Platz zu schaffen für einen Baum – und um symbolisch aufmerksam zu machen auf Probleme der Stadt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kein Ort für Pflanzen? Ein Apfelbaum aus dem Projekt „We Parapom!“ wächst auf einem Parkplatz im Plattenbaugebiet Heckert in Chemnitz. © Quelle: Hendrik Schmidt/dpa

Schnell wurde Kritik laut: Die Bäume könnten in solcher Umgebung nicht gedeihen, hieß es. Inzwischen hat Schmidtke „We Parapom!“ fallengelassen. Die Bäume sollen jetzt nicht auf Parkplätze, sondern in ein natürlicheres Habitat gepflanzt werden.

Kunst und Bau

Im Bewerbungsprozess hatte die EU-Jury kritisiert, dass bei den Vorschlägen aus Chemnitz die künstlerischen Aspekte zu kurz kämen. Daraufhin erst hatte man Holub mit „We Parapom!“ ins Boot geholt und fortan bei vielen Gelegenheiten ins Rampenlicht gestellt. Ist es ein Vorgeschmack des Scheiterns, wenn ausgerechnet dieses Projekt abgesagt oder – wie man es im Chemnitz formuliert – komplett neu aufgesetzt wird? Oder wird hier wieder nur die Kulisse mit der Wirklichkeit verwechselt?

Kunst für alle: Einweihung einer Installation von Nevin Aladağ auf dem Skulpturenwege „Purple Path“. © Quelle: Ernesto Uhlmann

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Idee der Kulturhauptstadt wird in Chemnitz gerade konsequent auf ihren ursprünglichen Kern eines Stadtentwicklungsprojektes zurückgeführt. Die hannoversche Bewerbung hatte sich so weit wie möglich davon entfernt. Die EU-Jury aber hat sich schon mit der Entscheidung für die sächsische Stadt eher für den Ausbau von Infrastruktur als für avantgardistische Kunstentwicklung entschieden.

Natürlich gibt es große, wenn auch wenig kantige kulturelle Projekte im Chemnitzer Programm: Entlang des neuen Skulpturenwegs „Purple Path“ werden Arbeiten von international bekannten Künstlerinnen und Künstlern in der ganzen Region aufgestellt. Und das Soziokulturprojekt „3000 Garagen“ will die spezielle Lebensart der Chemnitzer in ihren privaten Garagen in einem Fotoband dokumentieren.

Lesen Sie auch

Neues Leben und bewegte Vergangenheit

Vor allem aber wird jetzt viel gebaut und saniert in der Stadt, und die zusätzlichen Mittel, die der Titel mit sich bringt, kommen da sehr gelegen. Das nutzt nicht nur dem bunten Vorzeigeprojekt Stadtwirtschaft. Die historische Hartmannfabrik, über Jahre eine Industrieruine, wird jetzt etwa zum „Welcome-Centre“ der Kulturhauptstadt. Der alte Backsteinbau wird mit viel Glas zu neuem Leben erweckt, ohne die Spuren der bewegten Vergangenheit ganz zu tilgen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Durch den Titelgewinn, sagt Thomas Liebert, habe das Gebäude „eine Chance bekommen“. Es ist eine freundliche, warmherzige Formulierung, die ein bisschen demütig klingt und doch zukunftsfroh. Der Stadtsprecher spricht so, wie die Stadt es vielleicht selbst tun würde, wenn sie denn reden könnte. Sie hat alle Chancen verdient.

HAZ