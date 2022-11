﻿Die menschliche Kraft der Musik: „Deutsches Requiem“ in der Markuskirche

Hannover. „Hölle, wo ist dein Sieg?“, schallt es mit gebündelter Klanggewalt und Überzeugung durch die volle Markuskirche. Es ist eine der eindrucksvollen Tuttistellen, in denen man vergessen kann, dass mit dem Markuschor und dem Jungen Sinfonieorchester Hannover gerade größtenteils Laien musizieren.

Das ist zu Beginn des Konzerts noch anders: Chor und Orchester brauchen ein wenig, um ins Stück zu kommen. Unklare Intonation und etwas unsichere Einsätze machen den diffizilen Stellen des Deutschen Requiems von Johannes Brahms zu schaffen. Über die großen Tuttistellen finden die Musikerinnen und Musiker aber ins Stück: Das Orchester überzeugt neben den Bläser- und Streichersoli jetzt auch als Ganzes, und der Chor findet zu einem ausdrucksstarken und sicheren Klang, der einnehmend von der biblischen Verzweiflung, Trauer, Trost und Hoffnung erzählt.

Trost für alle Leidtragenden

Das ist ein Facettenreichtum, an das die Gesangssolisten nur teilweise anknüpfen. Anke Briegel und David Jerusalem bilden mit ihrem großen Vibrato zwar eine stilistische Einheit, die Sopranistin nutzt aber ihre Gesangstechnik, um dazu noch zwischen leuchtender Leichtigkeit und drückender Dunkelheit zu differenzieren und jeden Ton mit Lebendigkeit zu entwickeln.

Vom Dirigierpult lässt Martin Dietterle Chor und Orchester an den richtigen Stellen ekstatisch musizieren und führt sie wiederum kontrolliert durch die technisch vertrackte Passagen. So gelingen die streng konservativen Fugen ebenso wie das Experiment einer Fuge über einen dröhnend gehaltenen Basston. Die Besonderheit des Stückes ist aber nicht kompositionstechnischer Natur: Brahms wollte für alle Trauernden und Leidtragenden schreiben, ein Requiem für alle Menschen – unabhängig ihrer Konfession.

In der Markuskirche gelingt den Ausführenden zwar keine technisch ganz perfekte Umsetzung, doch entfalten sich bei ihnen eindrucksvoll die menschliche Kraft der Musik. Entsprechend lange verharrt das Publikum in der ausverkauften Kirche in Andacht, bevor es in umso länger anhaltenden Applaus ausbricht.

Von Mathis Ubben