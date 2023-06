﻿Tanz auf hohem Niveau: Junge Choreografen glänzen beim Wettbewerb in Hannover

Hannover. Künstlerisch auf sehr hohem Niveau, inhaltlich überaus stark, stilistisch facettenreich – so mancher, der den 37. Internationalen Wettbewerb für Choreografie am Wochenende im hannoverschen Theater am Aegi verfolgt hat, dürfte sich zwischendurch die Augen gerieben haben: Das soll ein Nachwuchscontest sein? Die 19 Kandidatinnen und Kandidaten, die aus rund 400 Bewerbungen von einer Jury unter Vorsitz des Braunschweiger Ballettchefs Gregor Zöllig eingeladen worden waren, zeigten fast allesamt hochprofessionelle Kreationen.

Dabei arbeiten viele der jungen Tanzschaffenden oftmals unter besonders prekären Bedingungen. So wie etwa Mwinyimkuu Abdallah Mwinyimkuu und Joslain Richard aus Tansania, wo kulturelle Arbeit, zumal von Nachwuchskünstlern und -künstlerinnen, kaum gefördert wird. Mühsam hatten sie am Ende zwar das Geld für ihre Flüge zusammengekratzt. Doch wegen Visaproblemen konnten die beiden Choreografen, die noch nie in Europa waren, letztlich doch nicht nach Hannover kommen.

Tanztheater ganz ohne Musik

Preise gab es dennoch für sie: Dank des Improvisations- und Organisationstalents der hannoverschen Ballettgesellschaft, die den Wettbewerb nun zum 37. Mal ausgerichtet hat, wurden zwei Tänzer gefunden, die das Stück innerhalb von nur elf Tagen mithilfe von Zoomschalten und Videos einstudierten.

„Mgaa na Upwa“ bedeutet so viel wie Ungleichheit. Die Choreografen wollten es ursprünglich selbst tanzen. Es handelt vom Kampf um Anerkennung, freie Entfaltung, aber auch vom Überleben in einem von Gewalt, Armut und Ungerechtigkeit geprägten Land. Dabei gelingt den Choreografen mit ihrer europäische und afrikanische Tanzstile verknüpfenden Bewegungssprache der Spagat zwischen politischer Botschaft und tänzerischer Leichtigkeit. Dafür gab es den Publikums- und den Kritikerpreis (insgesamt 2500 Euro).

Nur männliche Sieger bei „Choreography 37“

Minimalismus und Präzision: Das ist die Gewinnerarbeit „False Memories“. © Quelle: Ralf Mohr

Der mit 6000 Euro dotierte erste Preis der Jury aus Ballettdirektoren und -direktorinnen ging an den Vietnamesen Tu Hoang und den Japaner Hiro Murata und damit an ein Duo, das bereits vor drei Jahren schon einmal gewonnen hatte. Ihr Stück „False Memories“ besticht durch Minimalismus und Präzision. Mit dem zweiten Preis (3000 Euro) wurde ebenfalls ein Mann ausgezeichnet: Der Italiener Marioenrico D’Angelo ließ sich für „Prelude“ von Richard Wagners „Lohengrin“ inspirieren. Den dritten Preis (2000 Euro) erhielt der Südkoreaner Min Kim für „Are you guilty?“, dreiköpfiges Tanztheater ganz ohne Musik.

Stummes Drama: „Are you guilty?“ vom südkoreanischen Choreografen Min Kim. © Quelle: Ralf Mohr

Einziger Wermutstropfen bei der Siegerehrung: Obwohl fast die Hälfte der Bewerbungen für den Contest von Frauen kamen, räumten am Ende nur Männer die großen Preise ab. Etwas anders sieht es bei den Produktionspreisen aus, die bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern besonders begehrt sind, weil sie dadurch die Chance erhalten, an einem großen Haus mit einem Ensemble ein Stück einzustudieren.

Kein Produktionspreis aus Hannover

Hier hat Emma Evelein aus den Niederlanden zusammen mit ihrem Partner Remy Tilburg gleich zweimal abgeräumt. Das Duo erhielt nach ihrer von Streetdance geprägten Darbietung Einladungen aus Mannheim und Trier. Leider hat die Staatsoper Hannover in diesem Jahr keinen Produktionspreis vergeben. Ursprünglich war geplant, dass Marco Goecke eine Auswahl trifft. Doch nachdem der Ballettdirektor wegen der Hundekotattacke auf eine Kritikerin in der ersten Jahreshälfte gehen musste, fiel die Vergabe nun aus. Goeckes Nachfolger Christian Blossfeld holt das 2024 hoffentlich nach.

