﻿„Ich hatte Angst vor dem Publikum“: Chris Talls Bekenntnisse in der Swiss-Life-Hall

„Überlegt genau, was ihr schreibt, denn es hat Auswirkungen und trifft einen Menschen“: Chris Tall in der Swiss-Life-Hall.

Hannover. Es ist sehr ungewöhnlich, dass ein Comedy-Abend mit ernsten Worten endet. Genau das tat jetzt der Stand-Up-Comedian-Star Chris Tall, der regelmäßig im Fernsehen auftritt – sei es in seiner eigenen RTL-TV-Late-Night-Show „Darf er das? – Die Chris Tall Show“, in weiteren eigenen TV-Formaten oder als Gast in verschiedensten TV-Shows.

Nach seinem überlangen Bühnenprogramm „Schönheit braucht Platz!“ und einer Beatbox-Zugabe sitzt er nach 23 Uhr in einem Scheinwerferkegel auf der Treppe, die zu seiner Bühne führt, und richtet überraschend persönliche Worte zu den 4000 Fans in der ausverkauften Swiss-Life-Hall. Alle in der abgedunkelten Halle spüren, dass es ihm ein Bedürfnis ist, nun ernst zu werden.

Häme und Hass

Mit ruhiger Stimme erzählt er von seinen Anfängen, seinem Aufstieg und seinem inzwischen verfestigten Erfolg. Er berichtet, wie er in den sozialen Medien mit viel übler Häme und offenem Hass überschüttet wurde und zitierte einige schlimme Sätze, die auch seine Familie betrafen. Diese Hass-Kommentare haben ihm so sehr zugesetzt und belastet, dass er, als er nach der Corona-bedingten Auftrittsunterbrechung wieder live auftreten konnte, große Angst hatte, auf die Bühne zu gehen. Angstzustände, Schweißausbrüche, starkes Zittern – das waren bei ihm keine üblichen Lampenfiebersymptome, sondern eine tiefergehende Störung.

Er habe Angst vor dem Publikum gehabt, sagt er nun einem großen Publikum. Nur mithilfe seiner langjährigen Tourcrew habe er sich wieder fangen können, so Tall. Sein Appell an alle, die sich in den sozialen Medien äußern: „Überlegt genau, was ihr schreibt, denn es hat Auswirkungen und trifft einen Menschen.“ Er bekommt langen, warmherzigen Applaus.

Lachsalven, satter Jubel

Davor gab es überwiegend die üblichen Tall-Comedy-Themen: er selbst, er und Mutti, er und seine neue Freundin (Frau-Mann-Kommunikation), er und die Kumpels, er im MRT und beim Arzt (Darmspiegelung), Essen (mit Anspielungen auf seine eigene Figur, vor und nach seinem sichtbar erfolgreichem Abnehmen) und Veganer. Lachsalven, satter Jubel.

Tall (bürgerlich Christopher Nast) unterhält sein Publikum prächtig und gibt sich publikumsnah. Mit sicherem Blick pickte er sich von der Bühne verschiedenste Gäste heraus, ging auch lustig auf Zurufe ein. Ganz anrührend: Als ein jugendlicher Fan plötzlich vor der Bühne steht und ein Autogramm von ihm haben möchte, geht er sofort auf ihn ein, unterbricht seine Story und unterschreibt auf Arm und Schuh. „Du hast mir gerade meinen Gag versaut... Nein, hast du nicht! Alles okay!“, sagt Tall.

Von Christian Seibt