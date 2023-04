﻿Christian Blossfeld beerbt Marco Goecke als Ballettdirektor an der Staatsoper

Christian Blossfeld wird Nachfolger von Marco Goecke als Ballettdirektor an der Staatsoper – und könnte vielleicht schon bald wieder neue Stücke des Choreografen in Hannover zeigen.

Hannover. Die Staatsoper Hannover hat wieder einen Ballettdirektor: Christian Blossfeld wird Nachfolger von Marco Goecke, der sein Amt im Februar nach seiner Hundekotattacke auf die Kritikerin Wiebke Hüster aufgegeben hatte. Das gab Opernintendantin Laura Berman am Rande der Programmpräsentation für die kommende Saison bekannt. Blossfeld war 2019 gemeinsam mit Goecke als dessen Stellvertreter nach Hannover gekommen, seit Februar ist er kommissarischer Leiter des Staatsballetts.

Dass Berman sich so schnell auf Blossfeld festgelegt hat, ist eine Überraschung. Selbst in der gerade erst gedruckten Programmbroschüre für die Saison 2023/2024 wird er noch als kommissarischer Ballettdirektor aufgeführt. Erstaunlich ist auch die Dauer des nun abgeschlossenen Vertrags. Der 42-Jährige soll demnach bis mindestens 2029 an der Spitze der Compagnie stehen.

Kurator statt Choreograf

Anders als sein ehemaliger Chef arbeitet Blossfeld nicht selbst als Choreograf. Er habe sich in den vergangenen Jahren aber als Manager und Kurator sehr bewährt, lobte Berman. Bislang war das Programm des hannoverschen Balletts stark auf die Produktionen von Goecke konzentriert. „Wir wollen ganz unterschiedliche Handschriften präsentieren“, sagt Blossfeld jetzt. „Das Spektrum der Choreografien wird immer breiter.“

Dazu gehört auch, dass künftig mehr Stücke von Choreografinnen zu sehen sein sollen, deren Arbeit laut Blossfeld in der Tanzwelt noch stark unterrepräsentiert seien. Ein Beispiel dafür wird in der kommenden Spielzeit der dreiteilige Abend „Du bist schön“ sein, den Sharon Eyal, die Grand Dame der israelischen Ballettszene, mit zwei Kolleginnen gestaltet.

Goecke bleibt im Repertoire

Mit der Uraufführung von „Hokus & Pokus“ gibt es erstmals ein Ballett als Familienstück. Zur Saisoneröffnung sind unter dem Titel „Zeitlos“ zwei Stücke des großen schwedischen Choreografen Johan Inger zu sehen. Schließlich ist das Ballett an der Produktion der Oper „Orfeo ed Euridice“ von Christoph Willibald Gluck beteiligt.

„Einer der wichtigsten Choreografen unserer Zeit“: Marco Goecke (links) 2021 bei einer Probe zu seinem Stück „Der Liebhaber“. © Quelle: Lilit Hakobyan

Die Stücke von Goecke sollen weiterhin eine wichtige Rolle im Repertoire des Balletts spielen. In der kommenden Spielzeit sind „A Wilde Story“ und sein Betrag im Tryptichon „Spiel des Lebens“ als Wiederaufnahmen vorgesehen. Berman schloss nicht aus, dass es künftig auch wieder neue Stücke des Choreografen in der Oper zu sehen geben könnte. Goecke sei „einer der wichtigsten Choreografen unserer Zeit“, sagte die Intendantin – viele Tänzerinnen und Tänzer aus dem Ensemble seien vor allem wegen ihm nach Hannover gekommen.

Dass der so gelobte Choreograf derzeit Hausverbot an der Staatsoper hat, scheint die Stimmung kaum noch zu trüben, wie Blossfeld berichtete: „Nachdem die große Welle im Februar an uns vorbeigezogen ist, ist die Zuversicht innerhalb der Compagnie sehr groß.“