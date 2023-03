﻿Reflektionen über Männlichkeit: Christian Dittloff liest im Literaturhaus

In Süddeutschland geht es schon lange wieder, in Niedersachsen ab Mitte April auch. Schwangere Lehrerinnen dürfen ab dem 17. April wieder in Präsenz unterrichten. Gerade in Grundschulen, an denen viele junge Frauen beschäftigt sind, dürfte dies eine gewisse Entspannung bei der Lehrerversorgung bringen. Gelöst ist das Problem des Lehrkräftemangels dadurch aber längst noch nicht.