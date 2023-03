﻿Doppeltes Glück: Christian Tetzlaff beim Brahms-Festival

Hannover. Wenn der Geiger Christian Tetzlaff eine Zugabe spielt, ist oft allein das den Konzertbesuch wert. Seit vielen Jahren wählt er dafür einen Satz aus den Sonaten und Partiten aus, die Johann Sebastian Bach für Solovioline geschrieben hat, und er spielt ihn fast immer so licht und klar und schlackenlos konzentriert, dass man nie genug davon bekommen kann.

So war es nun auch beim dritten Tag des Brahms-Festivals der NDR Radiophilharmonie im Kuppelsaal. Nach seinem Auftritt mit dem Violinkonzert des Hamburger Komponisten bedankte Tetzlaff sich mit dem Largo aus Bachs C-Dur-Sonate. Es ist ein vergleichsweise umfangreiches Stück, das in großer Ruhe etwas geheimnisvoll Abgründiges auslotet. Tetzlaff spielt das so, dass das Publikum verzaubert ist, begeistert klatscht – und ihn damit zu einer Zugabe für die Zugabe animiert: Als zweites Stück gibt es die populäre Gavotte aus der E-Dur-Partita.

Spezialisten für die unpopuläre Dritte

Eine doppelte Zugabe ist etwas Seltenes im Konzert und hier wohl auch Ausdruck davon, dass der Geiger sich als Solist mit dem von Andrew Manze geleiteten Orchester besonders wohl gefühlt hat. Tatsächlich scheint das Zusammenspiel alle Beteiligten stark inspiriert zu haben. Das ist besonders deutlich nach der Pause zu hören, wenn die dritte Sinfonie auf dem Programm steht, die Manze und dem Orchester noch eine Spur besser zu liegen scheint als die anderen, populäreren Sinfonien.

Das ganze Stück klingt bewegt und lebendig, der Orchesterklang ist sehr offen, und die Musikerinnen und Musiker scheinen besonders zugewandt aufeinander zu reagieren. Manzes Tempi sind oft eine Spur intensiver als gewohnt, das Andante ist besonders ruhig, der Finalsatz prescht rasant nach vorn, ohne gehetzt zu wirken. Spannender, mitreißender und schöner kann man diese Sinfonie kaum spielen.

Erstaunlich also, dass der Ausgangspunkt dieses glücklichen Konzertes in der Weite des Kuppelsaals nicht immer ganz so überzeugend klingt, wie er sich auf der Bühne anfühlen muss. Im Violinkonzert geht der silbrige Geigenton von Tetzlaff manchmal im Orchestertutti unter, und die eine oder andere Kette von schnell aneinandergereihten kurzen Noten verläuft zu einer matten Klangfläche. Ausgerechnet die besonders detailscharf ausgearbeitete Version des Geigers fügt sich dann nicht recht in die wattige Akustik des Saals.

