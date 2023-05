﻿Singen als Fußballspiel: Christian Wulff über Wettbewerb in Hannover

Der Chorwettbewerb wird vom Deutschen Musikrat ausgerichtet. Die 40. Ausgabe findet vom 3. bis zum 6. Juni in Hannover statt. Das Eröffnungskonzert be­ginnt am 3. Juni um 20 Uhr in der Marktkirche. Am 4. und 5. Juni werden ab 12.30 Uhr im Theater am Aegi, in der Galerie Herrenhausen, im Schauspielhaus und im Pavillon die Wettbewerbe ausgetragen. Am 6. Juni, 20 Uhr, folgt das erste Preisträgerkonzert im Kuppelsaal.

Die zweite Runde beginnt am 7. Juni mit einem Konzert in der St.-Martins-Kirche. Wettbewerbsauftritte gibt es am 8. und 9. Juni, das Preisträgerkonzert ist am 10. Juni. Zum Programm gehören Sonderkonzerte am 4., 8. und 9. Juni im Aegi sowie am 5. Juni in Herrenhausen.

Tickets für 20 Euro (ermäßig 10 Euro) gibt es an der Abendkasse vor den Konzerten, der Eintritt zu allen Wettbewerbsauftritten ist frei. Auf www.deutscher-chorwettbewerb.de gibt es weitere Infos und Zeitpläne.