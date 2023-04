﻿Netzwerkstatus: Christina Schmidt und Sebastian Erb über Rechtsextremismus

Hannover. Es ist alles ein wenig bizarr: Franco A. versteckt im November 2016 eine geladene Wehrmachtspistole in einem Reinigungsschacht im Wiener Flughafen. Warum, ist bis heute unklar. Als Franco A. später die Pistole abholen will, wird er festgenommen. Dabei überprüft die Polizei auch sein Handy – und findet in seinen Chatverläufen den Beginn eine der haarsträubendsten Geschichten der letzten Jahre.

„Am Anfang konnte man gar nicht glauben, was da alles angeschwemmt wurde“, sagt Sebastian Erb im Literatursalon. Er und seine Kollegin Christina Schmidt haben den Fall seit 2017 begleitet – zunächst für die „taz“, später dann auch in einem eigenen Podcast. Denn Franco A. war Mitglied eines rechten Netzwerks, deren Mitglieder Nahrungsmittel, Waffen und Munition für den Tag X – also den Zusammenbruch der Zivilgesellschaft – horteten. Besonders daran waren die Mitglieder des Netzwerks: oft, aber nicht nur, Soldaten, Polizisten, Mitglieder von Spezialeinheiten. „Das sind alles Leute, die ihren Eid auf das Grundgesetz geschworen haben und ausgebildet sind, die Demokratie zu schützen“, sagt Erb. Gleichzeitig trainierten die Mitglieder des Netzwerks im Rahmen der Aktivitäten eines Uniter e.V. für den Ernstfall. „Warum“, sagt Christina Schmidt, „veranstaltet ein Bundeswehrsoldat in seiner Freizeit mit Zivilisten Infanterieübungen?“

Hannibal Netzwerk Recherche, Literarischer Salon

Schmidt und Erb stellen ihre Recherche im Literatursalon noch einmal vor – eine Recherche, die sich in den kurzen anderthalb Stunden der Veranstaltung wie die Zusammenfassung eines Krimis ausnimmt: Waffenschmuggel, Munitionsdiebstahl, Untergrundnetzwerke von Spezialeinheiten, russische Messerkampftrainer, und, ja, auch Freimaurer, die sich gegenseitig mit Schwertern segnen und bei Fackelläufen Wein aus menschlichen Schädeln trinken wollen.

„Das war schon eine seltsame Zeit“

Der Verdienst von Erb und Schmidt ist allerdings, bei aller Bizarrerie der Truppe um André S. alias Hannibal: Dass sie, in einem Meisterstück sorgfältigen Investigativjournalismus, Stück für Stück das Netzwerk aufdeckten, vor allem innerhalb der Bundeswehr und der Polizei so lange, bis niemand mehr von Einzelfällen sprechen konnte. „Das war schon eine seltsame Zeit in der heißen Phase“, sagt Schmidt. „Leute haben uns gesagt: Gehen Sie nie zweimal den gleichen Weg nach Hause.“

Abgesehen davon, dass die Geschichte um das Hannibal-Netzwerk wichtig ist – und teilweise auch der Grund dafür, dass es nun regelmäßige interne Untersuchungen bei der Bundeswehr zum Rechtsextremismus gibt – erzählen Erb und Schmidt ihre Geschichte im Literatursalon auch als spannendes Stück True Crime. Das sich, entlang hangelnd an den Fragen von Moderator Jonas Pagel, von Franco A.s versteckter Pistole langsam zu einem rechten Schattennetzwerk von Menschen im Staatsdienst auffaltet. Und sich dann – aber dafür können Erb und Schmidt nichts – im Justizsystem wieder zerfasert. Zwar gab es im Bezug auf das Hannibal-Netzwerk ein paar Verurteilungen, aber auch viele Freisprüche. Und die Mühlen der Justiz mahlen, gerade bei den überlasteten Bundeswehrgerichten, langsam, erzählt Erb: „Das kann schon mal zwei, drei, vier Jahre dauern“, sagt Erb. „Strafrechtlich gesehen zerfällt das in kleine Waffenrechtsverfahren.“

Dennoch sähe man eine Veränderung, sagt Schmidt: „Ich bin froh, dass der Diskurs zu Rechtsextremismus in den Behörden den investigativen Journalismus gar nicht mehr so sehr braucht“, sagt sie. Denn dank der Recherche der beiden ist immerhin klar: Es sind nicht nur Einzelfälle, die weggehen, wenn man nicht so genau hinschaut.

