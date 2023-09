﻿Hochamt der Ironie: Christoph Maria Herbst und Moritz Netenjakob im Schauspielhaus

Hannover. Wenn Erwachsene albern sind, dann ist das meist peinlich. Wenn der Schauspieler Christoph Maria Herbst und der Kabarettist Moritz Netenjakob herumalbern, wird es stattdessen ernst. Um dann sofort ins Komische umzukippen. Bei ihrem Gastspiel im Schauspiel Hannover haben die beiden mit Hingabe das Hochamt der bitteren Ironie zelebriert. Der Titel des Abends: „Das ernsthafte Bemühen um Albernheit“.

Ihre Kunst besteht darin, sich hinter anderen Personen zu verstecken. Mal imitieren sie die Stimme von Didi Hallervorden oder die von Hans Moser, sind hysterisch wie Klaus Kinski oder nuscheln wie Udo Lindenberg und erzählen mit den von ihnen perfekt imitierten Stimmen Geschichten, die kruder nicht sein können.

Hommage an Loriot

Oder es geht um Florian Silbereisen, den sie zum „Osama bin Laden der Volksmusik“ küren und in einer hinreißenden Argumentationslinie zu einem der Attentäter auf das Word Trade Center werden lassen. Das mag zuerst geschmacklos klingen, wird aber dann hochkomisch, weil die beiden bei der Gelegenheit zeigen, wie Verschwörungsthesen funktionieren. Das Publikum im ausverkauften Schauspielhaus quittiert alles mit kontinuierlichem Gekicher und auch berstendem Lachen.

Der Abend beginnt mit einer Hommage an Vicco von Bülow, also an Loriot, von dem sie einige Sketche spielten. Trockener und treffender kann Humor kaum sein. Bei den eigenen Geschichten ist Netenjakob meist der geniale Ideenlieferant, Herbst der kongeniale Umsetzer und beide zusammen sind unschlagbar, wenn sie etwa ein Märchen mal in der Manier eines Marktschreiers, dann als Fußballkommentator und dann näselnd als Flugzeugkapitän nacherzählen.

Christoph Maria Herbst als Hitler

Oder sie spielen die Geschichte von zwei Fußballfans nach, die ins Sinfoniekonzert gehen und ihr Stadionverhalten auf dem Konzertsaal übertragen: Sie werden zu Hooligans in der heiligen Halle der Musik und skandieren „Diri“ – gemeint ist der Dirigent – „wir wissen, wo dein Auto steht.“

Süffisant wird es, wenn es um die geheimen Tagebücher, nicht die von Adolf Hitler, der als „Er ist wieder da“-Zeitreisender auftaucht, sondern die „von dem Mann von Merkel“ geht. So erfahren wir, wie Prof. Dr. Sauer eine Party bei Anton Hofreiter erlebt. Zum Abschluss gab es noch ein Best-of von Stromberg-Zitaten, mal vulgär, mal entwaffnend banal: „Schönheit ist doch nur eine Frage von Licht an oder Licht aus.“ Kurze Zeit danach ging dann auch im Schauspielhaus, nachdem die Zugaben eingefordert wurden, das Licht wieder von aus auf an.

