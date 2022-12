Seit März ist Christoph Platz-Gallus neuer Direktor des Kunstvereins Hannover, im Januar wird er sein erstes eigenes Jahresprogramm vorstellen – dahinter stehen internationale Erfahrungen und klare Haltungen

Hannover. Als in Münster die Ausgabe 2007 der Großausstellung „Skulptur Projekte“ in Planung war, spazierte Christoph Platz-Gallus einfach ins Büro und stellte sich vor: „Ich möchte hier arbeiten.“ Da studierte er noch Kunstgeschichte, und eine der Leiterinnen der Kunstschau hieß Carina Plath. Heute ist Plath stellvertretende Direktorin des Sprengel-Museums. Platz-Gallus ist seit März 2022 Direktor des Kunstvereins Hannover und erzählt die Geschichte, wie er zu seinem ersten Ausstellungsjob kam, nicht nur als Anekdote, sondern um zu verdeutlichen: Er hat in diesem Praktikum damit begonnen, Künstler zu betreuen und intensiv mit ihnen vor Ort zu arbeiten.