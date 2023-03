﻿Christopher von Deylen alias Schiller über einen Videodreh in Kiew

„Am Ende mache ich doch nur Musik; für alles Andere bin ich nicht zuständig“ – das, sagt Christopher von Deylen, jahrelang seine Haltung gewesen. Auf „Illuminate“, dem neuen Doppelalbum seines Musikprojekts Schiller, solidarisiert er sich jedoch deutlich mit den Menschen in der Ukraine und in Iran. Warum, erklärt er im Interview.

Hannover. Seit 25 Jahren ist Christopher von Deylens (52) Musikprojekt Schiller Garant für Weltflucht im Ambientsound. Mit „Illuminate“, dem Jubiläumsdoppelalbum, zeigt er sich ungewohnt politisch. Ein Interview über einen ganz besonderen Videodreh in der Ukraine und die Kraft der Musik.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Illuminate“ heißt ihr neues Album. Die Vorabsingle „Empire of Light“ versinnbildlicht diese Erleuchtung. Das Video wurde im umkämpften Kiew gedreht. Waren Sie dabei?

Leider nicht. Der Drehtermin ließ sich wegen ständiger Stromausfälle, Raketenangriffen und Bombenalarmen nicht exakt festlegen. Regisseur Igor Kuleshyn hatte sein Team – zwölf Menschen insgesamt – über Tage auf Standby. Eines Tages klappte es dann, sogar zwei Videos zu drehen. Das zweite wird am Freitag veröffentlicht. So spontan konnte ich es nicht einrichten, nach Kiew zu reisen. Aber ich werde es auf jeden Fall bald nachholen.

Sie scheuen nicht die Gefahr?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich scheue die Gefahr nicht, was nicht heißt, dass ich sie nicht ernst nehme. Wir planen gerade ein drittes Video. Ich bin kein Katastrophentourist, der sich überlegt, auf welches Thema – Ukraine? Iran? – er sich draufsetzen kann. Zu beiden Ländern habe ich ein persönliches, menschliches Verhältnis. Ich habe dort oft gespielt, habe Freunde dort.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Unter welchen Bedingungen wurde gedreht?

Ein Video wurde in einem von Pflanzen zugewachsenen Kellergewölbe gedreht, das zweite in einem leerstehenden Museum, aus dem alle Kunstwerke entfernt worden waren, um sie vor Zerstörung und/oder Diebstahl zu bewahren. Das selbe tanzende Paar hat in beiden Videos diese Räume mit Tanz, Liebe und Kunst gefüllt. Allerdings sind direkt danach einige Mitglieder des Teams wieder an die Front gereist, um die Freiheit der Ukraine zu verteidigen. Das geht einem sehr, sehr nah.

Nah dran: Szene aus dem Video zu „Empire of Light“. © Quelle: Screenshot

Wie geht es den beiden jetzt?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es macht den Anschein, dass es den beiden gut geht. Aber zwei Mitglieder der Compagnie, aus der unsere Tänzer kommen, sind nicht zurückgekehrt von der Front.

Was hat Sie motiviert?

Ein Stück weit Hilflosigkeit. Ich kann ja nicht mit viel mehr anderem dienen als mit Musik und Kunst. Und wenn es nur dazu führt, dass ich in diesem mikroskopisch kleinen Moment ein paar Menschen für einen Tag ein wenig Weltflucht ermöglichen kann. Empathie und Aufmerksamkeit sind ihnen unglaublich wichtig. Man hat dort ja oft nicht mehr als Mut und Hoffnung.

Christopher von Deylen * 15. Oktober 1970 im niedersächsischen Visselhövede. Nach einem Studium der angewandten Kulturwissenschaften (Hauptfach: Musik) gründete Christopher von Deylen 1998 das elektronische Musikprojekt Schiller, das er zunächst gemeinsam mit Mirko von Schlieffen, seit 2003 solo betreibt. Oft arbeitet von Deylen mit Gastsängerinnen und – sängern zusammen. Der Durchbruch gelang 2001 mit dem zweiten Album „Weltreise“; es war das erste von acht Nummer-eins-Alben. Schiller ist international erfolgreich. 2017 war er der erste westliche Künstler nach 40 Jahren, der in Teheran auftrat.

Dass eine solche Aufmerksamkeit Kraft gibt, hört man auch wieder von den Protestierenden im Iran. Auf dem Album findet sich auch das Lied „Love and Tears“, das Sie mit der iranischen Sängerin Yalda Abbasi geschrieben haben. Was kann Musik leisten?

Ich habe mich lange auf die Position zurückgezogen: Am Ende mache ich doch nur Musik; für alles Andere bin ich nicht zuständig. Ich habe mich immer sehr darauf konzentriert, was Musik und Kunst eben auch sind: Eskapismus. Ein Album muss nicht zwangsläufig die Verlängerung der Abendnachrichten sein. Gleichzeitig hat Musik immer authentisch mit dem zu tun, was ich gerade fühle. Und jetzt, da es mich so sehr beschäftigt, wie es meinen Freunden im Iran und in der Ukraine geht, wäre es unauthentisch, würde ich das negieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie kommt das an?

Ich höre immer wieder von Menschen, dass ihnen meine Musik hilft. Es gibt einen herzzerreißenden Kommentar zu dem „Empire of Light“-Video auf Youtube. Da schreibt eine Ukrainerin, dass ihr Haus zerbombt wurde, sie aber ein paar Schiller-CDs retten konnte und ihr die Musik unglaublich viel Kraft gibt. Musik kann das – und „Empire of Light“ hat ja nicht einmal einen Text. Einer meiner größten Hits im Iran ist „I Feel you“, was nun wirklich kein politisches Lied ist. Es ist ein Liebeslied. Aber es erzählt von Nähe.

„Kiew ist uns näher als Mallorca“

Wie nehmen Sie die Menschen in der Ukraine wahr?

Es ist faszinierend. Kiew ist uns näher als Mallorca; das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Und wenn man hier in seinem Alltag der Auffassung ist, dass man vielleicht einen etwas anstrengenden Tag hinter sich hat, und dann sieht man in seinem Handydisplay jemanden, der gerade aus dem Luftschutzkeller gekommen ist, sich glücklich schätzt, einen weiteren Tag überlebt zu haben, und mit Zuversicht und Siegeswillen in die Kamera blickt, ist das durchaus beschämend. Wir leben hier – und ich weiß, wie provokativ das klingt – auf einer Insel der Glückseligkeit. Auch wenn wir immer wieder glauben, niemandem gehe es so schlecht wie uns.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Uns geht es nicht nur schlecht; wir wissen es auch besser. Was sagen Sie zu so etwas wie der sogenannten Friedensdemonstration von Alice Schwarzer und Sahra Wagenknecht?

Ich habe versucht nachzuvollziehen, wie man zu einer solchen Sicht der Dinge kommen kann. Ich meine, dass ich mich ziemlich gut in verschiedene Biografien, Lebenswege und Weltsichten hineinversetzen kann. Hier stoße ich allerdings an meine Grenzen. Denn erstens helfen solche Demonstrationen der Ukraine nicht, und zweitens verstehe ich nicht, wie man nur im Ansatz relativieren kann, was in der Ukraine passiert. Wie kann man ernsthaft den Ukrainern eine Mitschuld geben?! Oder dem Westen oder wem auch immer – nur nicht der russischen Regierung.

„Musik ist Soundtrack für Träume“

Sie machen das jetzt seit 25 Jahren, seit 1998. Die Welt damals schien einfacher zu sein…

Die 90er werden ja gerne als „Spaßjahrzehnt“ bezeichnet, sicher auch mit einer großen Portion Nostalgie. Sie waren natürlich auch ein Jahrzehnt der hemmungslosen Feierei, was aber nicht heißt, dass man nicht auch reflektiert hat. Auszeiten jedenfalls braucht man heute wie damals. Damals sprach man von Chillout, heute spricht man von Work-Life-Balance. Das ist ein ureigenes menschliches Bedürfnis. Und darum bleibe ich auch dabei, dass sich meine Alben Zeit nehmen, dass Stücke – wie „Midsommar“ auf dem neuen Album – auch mal 20 Minuten lang sind. Musik kann viel bewirken, nicht zuletzt weil sie Soundtrack für Träume ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Cover: Schillers „Illuminate“. © Quelle: Sony Music

Das Album: „Illuminate“ Dass es so etwas noch gibt: „Midsommar“ heißt der 20-Minuten-Brocken auf der zweiten Scheibe des Doppelalbums „Illuminate“, ein Klang gewordener Breitwandfilm, den Christpher von Deylen alias Schiller mit Thorsten Quaeschning von den Berliner Elektronikpionieren Tangerine Dream produzierte. 28 Lieder lang entführt „Illuminate“ in klangliche Weltfluchten, mal pulsierend und mit Gitarre unterlegt wie in der Vorabsingle „Empire of Light“, die den Menschen in der Ukraine gewidmet ist, mal mit arabischen Klängen wie „Love and Tears“, das von Deylen mit der iranischen Sängerin Yalda Abbasi komponierte. Hell und licht sind diese Lieder, Gegenpole zu der harschen Realität, die sie inspirierte. Schiller bleibt ein Meister des polyglotten Ambientsounds, greift zu Achtzigerjahre-Synthesizern, um ein Bild von einer Welt zu illustrieren. Eskapismus, klar. Wann aber war er wichtiger als heute?

Und in Tagen wie diesen braucht es ein Doppelalbum davon?

Ob es das braucht, weiß ich nicht. Es war ja gar nicht geplant (lacht). Es hat sich ganz organisch so ergeben. Offenbar – nach den Reaktionen bislang zu urteilen – trifft es einen Nerv. Da ist es mir ein großes Vergnügen, durch das Album, aber auch auf unserer Tour den Menschen zwei Stunden lang schöne Momente zu bescheren.

Auf dass sie wie das Paar in „Empire of Light“ in eine Welt voller Leben, Licht und Liebe tanzen?

Das ist wunderbar ausgedrückt, ja.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schiller live: am 14. Mai ab 20 Uhr in der Swiss-Life-Hall. Karten (44,90 bis 89,90 Euro) gibt es in den HAZ-/NP-Ticketshops.