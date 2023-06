﻿Claire Cunningham wird Professorin in Berlin und kommt nach Hannover

Hannover. Die schottische Choreografin und Performerin Claire Cunningham wird ab Herbst Professorin in Berlin. Die Berufung wird ermöglicht durch die Einstein Foundation, die auch schon die Künstler Ai Weiwei und Olafur Eliasson im Berliner Wissenschaftsbetrieb gefördert hat. Die 46-Jährige ist seit ihrer Geburt an Osteoporose erkrankt und bezeichnet sich selbst als behindert. Für ihre Arbeiten nutzt und (zweck-)entfremdet Cunningham ihre Krücken als Erweiterung ihres tanzenden Körpers.

Behinderte Doppelgänger von Popstars

Mehrfach waren ihre Stücke schon in Hannover zu sehen – nun ist sie wieder beim Festival Theaterformen zu Gast: An Mittwoch, 28. Juni, und Donnerstag, 29. Juni, zeigt sie jeweils ab 19 Uhr im Schauspielhaus „Thank you very much“. Mit einem Ensemble aus behinderten Künstlerinnen und Künstlern präsentiert sie Doppelgänger von Popstars und will so den Mythos des perfekten Körpers hinterfragen. Tickets für 28 Euro gibt es an den Kassen des Staatstheaters.

In Berlin wird Cunningham „Choreography, Dance and Disability Arts“ am hochschulübergreifenden Zentrum Tanz unterrichten, das von der Universität der Künste und der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch getragen wird. Sie ist die erste Künstlerin, die eine Einstein-Profil-Professur erhält.

