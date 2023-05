﻿Die tollsten Geschichten: Clemens J. Setz im Literaturhaus

Hannover. Unter Applaus schleicht Clemens J. Setz auf die Bühne. Moderator Jan Ehlert muss nicht viel sagen, das Publikum weiß Bescheid. „Er ist ein Meister darin, Dinge in unser Sichtfeld zu rücken.“ Setz zwirbelt die paar Haare, die unter seinem grauen Baskenhut hervorschauen, schlägt die Beine übereinander und beginnt zu erzählen.

Und eigentlich hört er den gesamten Abend nicht damit auf. Natürlich geht es auch um seinen neuen Roman, an dem er zwölf Jahre gearbeitet hat und für den er eine Rechercheagentur beauftragt hatte. „Monde vor der Landung“ erzählt das widersprüchliche Leben von Peter Bender, einem Flugleutnant aus dem 1. Weltkrieg, der an die Hohlwelt-Theorie glaubte. Grundsätzlich könne der Roman ja nix, sagt Setz, aber eine große Stärke besäße er doch, und zwar lässt sich dank seiner Länge die Widersprüchlichkeit des Lebens, „das bitter Verzahnte“, „the human mud“, auf eine konkurrenzlose Art und Weise darstellen. Das habe er eben auch versucht. Mit der, seiner Aussage nach, interessantesten Geschichte, die ihm je untergekommen sei.

Versunken: Clemens J. Setz (rechts) und Moderator Jan Ehlert im Literaturhaus. © Quelle: Tobias Wölki

Und das mag etwas heißen, wie Setz im Verlauf des Abends beweist, indem er mühelos die absurdesten und tollsten Geschichten in seine ausschweifenden Nebensätze presst. Er erzählt seine liebste Science-Fiction-Kürzestgeschichte, schildert den Beinahestart der „Magdeburger Pilotenrakete“ in 1939, vergleicht Peter Handke und Kanye West hinsichtlich ihrer Eigenschaft, in den richtigen Momenten verlässlich das Falsche zu tun, zitiert Imre Kertész und liest sein Lieblingsgedicht vor: „The Pope’s Penis“ von Sharon Olds. Eigentlich wolle er nur an einem Beispiel veranschaulichen, was er meint, wenn er vom „Mysterium der anmutigen Lächerlichkeit“ spricht, das für ihn auch den Reiz seines Romans ausmacht.

Das Publikum kauft den Büchertisch leer

Setz sitzt da auf der Bühne, ruhig und bedacht, aber immer wieder ringt er mit sich, sucht das passende Wort für seinen nächsten Gedanken, findet die grellste Metapher. Ab und zu fragt er, ob er sich verständlich ausdrückt. Das Publikum bejaht begeistert. Setz beherrscht so viele Sprachen: Ganz gleich ob gegenwärtiger Jugendsprech, wissenschaftliche Fachsprache oder feinfühlig, beglückte Zwischenmenschlichkeitsprosa. Setz hat den Saal eingenommen, wie es selten auf Lesungen der Fall ist. Das Publikum hängt an seinen Lippen, applaudiert, lacht und kauft nach der Lesung den Büchertisch leer.

Clemens J. Setz ist der Archäologe der vergessenen Biografien, die niemals vergessen werden sollten. Und er ist der belesenste Irre im Beisl. Aber gleichzeitig ist er ein sanfter Hase, wie er sich selbst am Signiertisch charakterisiert, während er einem zweiten Clemens mit zarten Strichen ein grafisches Rätsel auf die erste Seite seiner „Monde vor der Landung“ zeichnet. Clemens, so erzählt er dem zweiten Clemens, ist lateinisch für „Der Sanfte“ und Setz austro-slowakisch für „Hase“. Und so komisch es auch klingt, Clemens J. Setz ist tatsächlich ein sanfter Hase.

Am Donnerstag, 1. Juni, sind Birgit Birnbacher und Mareice Kaiser mit ihren neuen Büchern zu Gast im Literaturhaus Hannover. Das Thema des Abends ist: „Einkommen“.

