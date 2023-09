﻿„Immer is was, nie is nix“: Comedian Dietmar Wischmeyer über seinen Alltag, ungefragte Meinungen und „Hafermilchsiedlungen“

Hannover. Bei ihm kommt nichts und niemand gut weg: Dietmar Wischmeyer kann austeilen. Das beweist der Satiriker bei seinen Auftritten in der „heute-show“ im ZDF und in seiner Sendung „Das Frühstyxradio“ bei Radio ffn, die Ende 2022 neu aufgelegt worden ist. Mit seinem Comedy-Format „Günther, der Treckerfahrer“ stand er im Mai auf der Bühne im Theater am Aegi. Nun ist ein neues Buch von ihm erschienen.

In „Immer is was, nie is nix“ schildert er seine Alltagsbeobachtungen, kurzweilig und mit nicht immer vorhersehbaren Pointen. Seien es die gleich aussehenden deutschen Städte, Flohmärkte mit ihrem „rattigen Hausmüll“ oder die Doppelgarage als „Wahrzeichen des erfolgreichen Mittelstandes“, Wischmeyer fällt überall etwas auf, das er hinterfragen muss – wobei immer eine Portion Misanthropie mitschwingt.

Ein unfreiwilliger Gesprächspartner

Man könnte meinen, dass der Alltag selten so spannend ist, dass man darüber ein ganzes Buch schreiben kann. Nicht so bei Wischmeyer. Dem 66-Jährigen, der im Landkreis Schaumburg lebt, scheinen ständig Menschen über den Weg zu laufen, die ihm ungefragt ihre Meinungen mitteilen. Entnervt von „dieser Sorte Gesprächsvergewaltiger, die völlig Unbekannte mit launigen Witzchen traktieren und dabei um Zustimmung buhlen“, macht er seinem Frust Platz, indem er das Erlebte bissig und humorvoll aufschreibt. Eine Frage aber bleibt ihm: „Warum kommen wildfremde Menschen auf mich zu und entleeren ihr zugemülltes Hirn vor meinen Füßen?“

„Immer is was, nie is nix“: Comedian Dietmar Wischmeyer berichtet in seinem neuen Buch über seinen Alltag, der ihm unangenehme und komische Situationen beschert. © Quelle: Rowohlt Verlag

Was ihn in seinem neuen Werk besonders beschäftigt, ist der gesellschaftliche Wandel. Den findet er gar nicht gut. Ob bei Behörden oder der Post, überall halte die Automatisierung Einzug. Nur die Kirche habe Nachholbedarf, etwa mit „Gottes Segen als App für Smartphones“. Dem „globalisierten Irrsinn“ kann er ebenso wenig abgewinnen wie dem heutigen Leben in der Großstadt, das sich durch „Hafermilchsiedlungen“, Lastenräder, „Flitzerando“ und Genderdiversität kennzeichne. Was hier durchscheint, ist sein „kleinbürgerlicher Trotz“. So beschrieb er seine Gemütslage in einem Interview.

Sprachlich sind einige interessante Wortschöpfungen – von der „Strampelmobilität“ bis zur „Planetenzecke“ – dabei. Im Stillen weggelesen, entfalten sie ihren Witz jedoch nicht so, wie sie es von Wischmeyer gesprochen vielleicht könnten.

Dietmar Wischmeyer: „Immer is was, nie is nix", Rowohlt Verlag, 240 Seiten 18 Euro.

