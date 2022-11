﻿So lustig ist der Salon Herbert Royal im GOP in Hannover

Feiert Putin seinen 70. Geburtstag mit Melonen? Kann man in einem Fahrgeschäft im Heidepark Soltau wirklich steckenbleiben? Wie wird ein Ballermann-Hit philosophisch? Antworten auf diese Fragen präsentierte der Salon Herbert Royal am Halloween-Abend im ausverkauften GOP in Hannover.

Hannover. Weltpolitik und anderes, was die Öffentlichkeit bewegt – mal kalauernd, mal feinsinnig, aber immer treffend – Zusammenreimen ist ihre Spezialität. Schon im Eröffnungssong bringen Imre Grimm, Bruno Brauer, Uwe Janssen, Kristian Teetz, Dirk Schmaler und Uli Schmidt vom Salon Herbert Royal das zusammen, was nicht zusammengehört: "Elon holt sich Twitter, Schuhbeck muss hinter Gitter." Das GOP in Hannover ist ausverkauft. Treue Fans sind selten geworden nach Corona, die Herberts aber haben sie.

„Gegen die Infantilisierung der Politik“

Imre Grimm wettert gegen die Infantilisierung der deutschen Politik. Statt einer Regierung, die einen „Doppelwumms“ verspricht und ihren Bürgern alle paar Monate 300 Euro schenkt, hätte er lieber eine, die keine Sprüche, sondern einfach ordentliche Arbeit macht. Anders als die Regierung, die ihre Gesetze „Starke-Familien-Gesetz“ oder „Gute-Kita-Gesetz“ nennt, nennen die Regionalsatiriker vom Salon Herbert Royal, fast alle Journalisten im Hauptberuf, ihre Lieder einfach so, wie sie sind. Lieder über Männer, also Hypochonder, beim Arzt, über das katholische Emsland, wo Glaube und Geld Hand in Hand gehen und „Schweine ermordet“ werden, wie Dirk Schmaler singt. Sie haben den Ballermann-Hit „Layla“ leicht modifiziert, wie es Uwe Janssen ausdrückt („also neue Musik und neuer Text“), und schon spielt Theodor Adorno die Hauptrolle.

Mit Wort und Witz

Wort und Witz (v. l.): Uli Schmidt, Imre Grimm, Bruno Brauer, Kristian Teetz, Uwe Janssen und Dirk Schmaler sind der Salon Herbert Royal. © Quelle: Irving Villegas

Wenn Kristian Teetz über seine jüngsten ICE-Reiseerlebnisse mit Vieltelefonierern berichtet („Und das Schlimmste, es ist alles wahr“), mit Kasperle-Puppen den Streit zwischen Bundeskanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner über die Verlängerung der Laufzeit der Atomkraftwerke nachspielt, Imre Grimm sich über seinen verwöhnten Kater beklagt oder Bruno Brauer von seiner Nacht im engen Box-Hotel erzählt, Uwe Janssen Hannovers Vorzüge als Metropole für den Schlaftourismus anpreist oder Uli Schmidt sinniert, welche musikalische Hymne am besten zum Turmspringen passt ( „vielleicht Jump?“), dann amüsiert sich das Publikum mal wieder bestens. Witz und Wahrheit liegen eng beieinander.

Gruselig ist an diesem Halloween-Abend eigentlich nur die Realität. Zum Schluss ein Märchen, die Hannover-Hymne „Hannover, du Perle der Natiön“, nur Bruno Brauers „Mondkalender“, der fehlte dieses Mal. Schade.

Am 10. und 11. Dezember treten die Herbert wieder mit ihrem satirischen Jahresrückblick im Theater am Aegi auf, am 8. Dezember sind sie im Georg-Büchner-Gymnasium in Seelze zu Gast . Karten sind hier erhältlich.