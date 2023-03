﻿Landerer & Company in der Eisfabrik: Tänzerinnen und Tänzer zeigen Zähne

The Olympians: Anila Mazhari betont vor grellem Hintergrund das, was direkt vor uns liegt.

Hannover. Seit vielen Jahren schon ist Felix Landerer eine bekannte Größe des Tanzes in Hannover. Jetzt zeigt er in der Eisfabrik seine neue Produktion „What else can it be?“. Bei seinem aktuellen Werk treffen die amerikanische Choreografin Anila Mazhari und der italienische Choreograf Fabio Liberti aufeinander. Beide Stücke zeigen Menschen als Suchende. Landerer, der nach seiner Zeit als aktiver Tänzer 2006 seine Karriere als Choreograf startete und 2010 dann sein eigenes Ensemble Landerer & Company gründete, tritt hier als Produzent auf.

Eine unendliche Suche

Nahezu hypnotische Wiederholungen prägen das erste Stück „Lost Title“ von Fabio Liberti. Die Tänzerinnen und Tänzer scheinen gefangen in einem Gedankenloop auf der Suche nach Wissen. Die sich wiederholenden Bewegungen gipfeln in einer animalischen Gier nach Mehr. Absurde Bewegungen bringen das Publikum zum Schmunzeln – verbissen in die Kleidung eines Tänzers schleifen die anderen ihn über die Tanzfläche.

Szene mit Zähnen: Fabio Liberti zeigt die animalische Gier des Menschen. © Quelle: Jubal Battisti

Begleitet werden die Tänzerinnen und Tänzer von Musik aus Handys, die überall im Raum platziert sind. Diese ungewöhnliche Akustik verleiht dem Stück eine treibende Dynamik. Eine Pause unterteilt die Doppelproduktion, es wird umgebaut: Plötzlich ist die Bühne grell orangefarben.

In „The Olympians“ kombiniert Anila Mazhari, die schon seit vielen Jahren Mitglied des Ensembles ist, spielerische und fabelhafte Elemente, um das zu beleuchten, was sonst unsichtbar bleibt. In ihrem Stück, das eine Art Ode an das Dazwischenliegende ist, stellt sie die Frage: Wie gelingt es uns, das Bedeutende vom Unbedeutenden zu unterscheiden? Auch das zweite Stück endet mit dem begeisterten Applaus des Publikums.

Die nächste Aufführung ist am 24. März. Bis zum 15. April ist die Produktion in der Eisfabrik (Seilerstraße 15F) zu sehen.