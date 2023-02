﻿Concerto Köln mit „Belshazzar“ im Großen Sendesaal des NDR

Was für ein packendes Oratorium: Das Concerto Köln spielte im Großen Sendesaal Händels „Belshazzar“ – mit einer tollen Jeanine de Bique in der Rolle der Königin. Stehende Ovationen.

Hannover. Händel wusste schon, wie er sein Publikum packen konnte. Drama, Party mit reichlich Wein und Frauen, Lästerungen, exotische Welten, Action und viel Mystery – alles aus der Bibel gezogen, da konnte auch die sittenstrenge Obrigkeit nichts dagegen haben. Und das packend erzählt mit großartigster Musik.

Funktioniert auch heute noch, wie im Großen Sendesaal zu erleben. Dreieinhalb Stunden dauert der Abend mit Händels Oratorium „Belshazzar“ und ist in jeder Minute spannend. Das Concerto Köln ist für ein Barock-Sonderkonzert des NDR an den Maschsee gekommen, vereint mit einem bemerkenswert guten Cast, dem NDR Vokalensemble und unter der Leitung von Václav Luks, einem ausgewiesenen Spezialisten für Alte Musik.

Der Wüstling Belshazzar

Und der macht deutlich, dass der „Belshazzar“ vielleicht das beeindruckendste unter Händels großen Oratorien ist. Es pulsiert, federt, die Tempi sorgen für einen lebendigen „Belshazzar“ im Hier und Jetzt. Luks gehört zu den überzeugend didaktischen Dirigenten, begleitet jede Violinfigur, jeden Stimmaufschwung mit einem reichhaltigen Repertoire aus Hand-, Finger-, Hüft- und Fußbewegungen – und als Belshazzar den „Wüstling“ besingt, liefert Luks auch dazu noch die passende Mimik. Das Orchester reagiert großartig, die Einsätze gelingen nadelspitz.

Händel hat jede einzelne Figur plastisch charakterisiert, vom negativen Helden Belshazzar bis zum visionären Seher David. Star des Abends ist allerdings Jeanine de Bique als Königin, die stimmlich imposant ihre Rolle zwischen liebender Mutter Nitrocris und großer Abscheu vor den gotteslästerlichen Taten ihres Sohnes Belshazzar voll auslotet – ihre kleinen Ausflüge in die große Oper hätten Händel sicherlich gefallen.

Die Schwierigkeiten der Sänger

Die Titelrolle gibt Kenneth Tarver als eher eleganten Bösewicht, der ein bisschen schwach seinen Leidenschaften gegenüber steht, sanfter, Schmelz, anders als der ursprünglich für die Titelrolle vorgesehene Juan Sancho. Von der zarten Seite geht auch der italienische Countertenor Raffaele Pe seinen Daniel an, mit wunderbar leichter Höhe, in der leisen, tiefen Lage spricht die Stimme allerdings ein wenig unsauber an.

Der Februar ist ein schlechter Monat für Sänger und Sängerinnen, Mary-Ellen Nesi lässt vor Beginn der Verführung wegen einer leichten Indisposition um Nachsicht bitten. Trotzdem: Die Partie des Feldherren und Belshazzar-Besiegers Cyrus bewältigt sie sehr achtbar.

Am Ende Standing Ovations

Der NDR-Chor wird seiner wichtigen Rolle, die Händel ihm zugemessen hat, voll gerecht, mal als freche, dann angesichts der Niederlage als verzweifelnde Babylonier, als siegreiche Perser und nach Freiheit verlangende Juden. Die besondere Akustik des Großen Sendesaals hält auch die zarten Passagen ausreichend tragfähig.

Und dann ist das Böse besiegt, das Hollywood-Happy-End mit Vergebung und Versöhnung nahe, der Chor singt ein machtvolles „Amen“ – und das komplette Publikum erhebt sich voller Begeisterung für lange Standing Ovations mit vielen Bravos.

Das nächste Konzert des NDR Vokalensembles in Hannover ist am 1. April in der Christuskirche: Grete Pedersen dirigiert Franz Liszts Werk „Via Crucis“, mit von der Partie ist Pianist Leif Ove Andsnes.