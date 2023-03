Seit zehn Jahren zeigt Dagmar Brand Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern aus der Region in der Weißen Halle der Eisfabrik. Doch jetzt fehlt das Geld für die Fortsetzung der Reihe.

Hannover. Noch bis zum 2. April zeigt der „Verein zur Förderung und Durchführung von Kunstprojekten“ in der Weißen Halle der Eisfabrik Malerei und Grafik von Ziad El Kilani. Zu sehen sind gegenständliche Werke mit politischem Anspruch, etwa ein Schiff voll mit Geflüchteten, die in stürmischer See Menschen, die zu ertrinken drohen, zu sich ins Boot nehmen. Der 1955 in Syrien geborene Künstler hat zuerst an der Akademie der schönen Künste in Bagdad und später an der Fachhochschule Hannover und an der Hochschule der Künste in Berlin studiert. Seine Bilder wirken wie nah an der Wirklichkeit und gleichzeitig nah am Traum, und dabei auch ein bisschen aus der Zeit gefallen.