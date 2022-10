﻿Ein Goldstück: Dagobert spielt seine Neoschlager im Lux

In der Künstlichkeit manches echte Gefühl: Der Schweizer Wahlberliner Dagobert zelebrierte seine Neoschlager im Lux am Schwarzen Bären.

Hannover. Glückliches Hannover: Es sind kaum Menschen mit Liebeskummer im Lux, hat eine Umfrage schon im Vorprogramm mit der wunderbaren Gwen Dolyn ergeben. Was machen sie dann hier? Denn es spielt und singt Dagobert seine Neoschlager, die ausloten, wie man enttäuscht und/oder enttäuscht wird.

„Ich will ’ne Frau, die mich will, und keine Frau, die mich nicht will“, heißt es da: „und dann wieder doch.“ Aus den Boxen scheppert Elektronisches im Viervierteltakt. Die meiste Zeit steht Dagobert ganz alleine auf der kleinen Bühne des Clubs am Schwarzen Bären, die ganz verwaist wirkt, trägt Frack über Shirt und Jeans, spielt manchmal kauernd an einem Mini-Keyboard und füllt ansonsten den Raum mit verbrauchten Gesten für ein Millionenpublikum. Und im Hintergrund leuchtet die Sonne einer Spielhallenkette – Liebe als Glücksspiel, prekärer Pomp. Manchmal gesellen sich Mitmusikanten an Saxofon und Gitarren dazu und glänzen mit herrlich passender, unpassender Virtuosität.

Das Elend der Thirtysomethings

Das ist weit mehr als die Schlagerironie der frühen Nullerjahre. Dagobert sei „echt mega, der Punk“, hatte Gwen Dolyn (die ihrerseits ziemlich famos 80er-Sound mit Postpunkgitarre und Grrrl-Power verbindet) festgestellt, auch wenn er nicht so klinge: „so bescheiden und zugleich so eine Fuck-you-Attitüde“. Ein Goldstück: Der Schweizer Wahlberliner, Jahrgang 1982, der eigentlich Lukas Jäger heißt, lotet auf ziemlich einzigartige Weise, in einem Mix aus Gothpop, Schlager und Indie, das Elend der Thirtysomethings aus, die zu oft verletzt wurden, um noch unschuldig zu sein, und zu selten, um es nicht weiter zu versuchen.

Gewaltmärsche im dunklen Wald der Seele sind Lieder wie „Wir leben aneinander vorbei“ und „Alle Träume müssen sterben“. In künstlichen Kirmesklängen findet er Echtheit, manchmal sogar des Gefühls. „Bonn Park“ heißt sein aktuelles Album. Dagobert ist der Chronist dessen, was gewesen ist. Die 50 Menschen feiern es so lautstark, als wären es so viele, wie vor der Pandemie gekommen wären. „Dies ist der letzte Song“ verabschiedet er sich: „Ich hab’ euch alle lieb.“ Wenigstens etwas, das bleibt.

Von Stefan Gohlisch